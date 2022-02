Sànchez avisa que cercar la unitat independentista "sense trobar-la" desgasta el moviment

Jordi Sànchez @ep





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez , ha avisat que la recerca de la unitat estratègica de l'independentisme "sense trobar-la" desgasta el moviment, que al seu parer està ara atrapat en dinàmiques que demana superar.





En una entrevista al diari 'Ara' aquest diumenge, ha defensat que casos com el de l'exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà són indicadors d'aquest desgast del moviment, que adverteix textualment que si encara no ha "tocat fons", poc falta.





Davant d'aquest diagnòstic, ha remarcat la importància d'un full de ruta estratègic i compartit per assolir la independència , cosa que si els actors i els partits líders del moviment no poden assolir, diu, han d'explicar a la ciutadania: "Si no és possible la unitat , sortim, ho expliquem i que cadascú faci la seva via”.





Per Sànchez, la confiança entre els socis de Govern és la mínima, però no prou, i afirma que ni Junts ni ERC “han sabut trobar la confiança indispensable per poder avançar”.





També ha considerat que amb el cas de Juvillà l'independentisme ha demostrat les seves debilitats a l'hora d'actuar de manera conjunta : “El fracàs del cas Juvillà és el fracàs de tot l'independentisme”.





Preguntat per si aposta per renovar lideratges dins del moviment, ha defensat que “el problema no és de persones, és de fons, de determinació, de cultura política de cadascun dels espais” que l'integren.





TAULA DE DIÀLEG I JOCS OLÍMPICS





D'altra banda, ha considerat que el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, també dóna la taula de diàleg per acabada: “No per voluntat seva sinó per voluntat del govern espanyol”, ha matisat.





"No es pot donar credibilitat a un espai de diàleg que no té ni capacitat de reunir-se. Aquesta taula no té recorregut. Crec que no ho ha tingut mai. No apostaria ni un cèntim d'euro per la vida de la taula de diàleg", ha asseverat.





Ha defensat l'aposta de Junts pels Jocs Olímpics d'Hivern el 2030 i ha argumentat que a ERC "també hi ha una complicitat molt clara a l'aposta" per aquest projecte.





Sobre un eventual retorn de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya, ha dit que espera celebrar el seu aniversari, a finals de desembre, "a casa amb els seus", encara que ha advocat per no especular.





Ha argumentat que aquest episodi generarà estrès a les institucions i que "és evident que la justícia espanyola intentarà desobeir la justícia europea", una reacció que insta a aprofitar com a part de l'estratègia que Junts anomena confrontació intel·ligent.





GOVERN CENTRAL





Preguntat per si prefereix un Govern de coalició format per PP-Vox o l'actual, Unidas Podemos-PSOE, ha respost que prefereix un govern que tingui “valentia per abordar la crisi política que hi ha a Catalunya respectant el dret a decidir”.





"El PSOE té matisos que el diferencien del PP, però el govern de Pedro Sánchez no dista gaire dels resultats de Rajoy", ha afegit.