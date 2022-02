El PSC urgeix a impulsar una nova llei de residus i planteja les "bases" per a la nova regulació

Escombraries a la via pública @ep





El PSC considera necessari tramitar una nova llei de prevenció i gestió de residus de Catalunya, i ha plantejat unes “bases” per a aquesta nova regulació, amb l'objectiu de protegir el medi ambient i la salut.





La diputada socialista al Parlament Sílvia Paneque ha ressaltat en declaracions que el que pretenen amb aquestes bases és “impulsar el Govern a tramitar aquesta llei”, ja que l'ordenament català no està adaptat a directives europees i requereix una actualització, ha defensat.





Així, els socialistes aspiren que aquest document sigui la "base d'una futura llei" , segons la també responsable de l'àrea de Transició Ecològica del Govern alternatiu de Salvador Illa, que ha assegurat que la seva voluntat és assolir un consens sobre aquest assumpte .





Paneque ha destacat que tant el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (Precat) com el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals (Pinfrecat) van caducar el 2020, i que no s'han promogut nous instruments per reemplaçar-los.





PROPOSTES





El PSC considera que es requereix un marc legal actualitzat que asseguri la prevenció i la reducció de la generació de residus , així com avançar cap a una economia circular i combatre l'impacte de productes plàstics, posant especial atenció als mitjans aquàtics.





Les bases proposades pels socialistes inclouen definir l'estratègia general de gestió de residus i els seus objectius mínims, i incorporar les obligacions derivades de la directiva europea de 2019 de plàstics d'un sol ús, entre altres objectius.





Així, aposten perquè aquesta nova llei reforci la prevenció de residus --amb mesures vinculades especialment al malbaratament alimentari i als residus marins-- , i per incrementar els objectius de reutilització i reciclatge dels residus municipals.





També plantegen definir instruments fiscals per incentivar l'economia circular, com l'impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables, i millorar la informació sobre la gestió de residus i els sòls contaminats, així com actualitzar el règim sancionador en casos d'incompliments de la norma.





INCINERADORES I ABOCADORS





Paneque ha avisat que, a més de legislar, s'han de planificar les infraestructures relatives a la gestió de residus, i ha lamentat que el Govern promogués una moratòria de les incineradores i prevegi impulsar un pla per tancar-lo i desmantellar-lo, ja que creu que pot comportar un augment d'abocadors.





La diputada ha alertat que els abocadors són l'opció més lesiva per al medi ambient, i ha dit que és “contradictori, en aquest escenari sense legislació actualitzada i de documents caducats, decidir actuar sobre les plantes de valorització energètica”, en referència a aquestes incineradores.





"És anar en un autovia en direcció contrària", ha asseverat Paneque , que ha acusat el Govern de Pere Aragonès d'haver enfocat aquest assumpte de manera prematura i incorrecta, i ha dit que no hi ha alternatives més enllà dels abocadors.





Els socialistes veuen urgent actuar sobre aquests abocadors, i han assegurat que el de Solius (Girona) continua obert malgrat que una sentència en va ordenar el tancament, i que no es disposa d'un projecte executiu de buidatge i trasllat dels residus de l'abocador de Vacamorta (Girona).