Quant paga Espanya als seus esportistes per guanyar una medalla als jocs Olímpics d'hivern?

L'esportista Queralt Castellet en una de les proves | @EP







Aquest diumenge acaben els Jocs Olíumpics d'Hivern 2022 que s'estan celebrant a Beijing (Xina). No hi ha dubte que aquest és un dels esdeveniments amb més importància de l'any ja que per a molt dels atletes que hi participen és el moment perfecte per poder aconseguir una medalla per al seu país com va ser el cas de la representant femenina espanyola, Queralt Castellet, que va aconseguir la plata en la modalitat de SnowBoard Half Pipe.





El fet de guanyar una medalla implica una recompensa econòmica que podria derivar en oportunitats de patrocini que sempre són benvingudes, encara més en esportistes poc coneguts a nivell internacional. En aquest sentit, els països són els encarregats de pagar bones sumes de diners a cada medallista olímpic. Però, quant paga Espanya als seus atletes si aconsegueixen una medalla?







Espanya se situa a la zona mitjana dels països que paguen millor als seus atletes per aconseguir una medalla. De fet, supera països com els Estats Units o Austràlia. En concret, si un atleta espanyol aconsegueix l'or s'embutxacarà 94.000 euros, 48.000 per la plata i 30.000 pel bronze.











Quins són els països que paguen millor als seus esportistes en aquests Jocs Olímpics d'Hivern?





1. Hong Kong



La regió administrativa especial de la República Popular de la Xina ofereix 565.000 euros als atletes que guanyin l'or. Sorprenentment, Hong Kong dóna premis en metàl·lic als atletes que finalitzin entre els vuit primers llocs, sent 35.200 euros el premi al vuitè lloc.





2. Turquia

El país turc regala monedes d?or de 22 quirats als atletes que guanyen una medalla d?or. Cada moneda val uns 337.000 euros i els atletes que estableixin un rècord olímpic s'embutxacarien 167.000 euros més.





3. Malàisia



Malàisia lliurarà 210.000 euros a cada atleta que aconsegueixi l'or durant els Jocs Olímpics d'Hivern. Una quantitat que contrasta, tenint en compte que la renda mitjana anual del país és de 14.800 euros.





4. Itàlia

El país transalpí repartirà uns 180.000 euros per l?or, 90.000 per la plata i 60.000 pel bronze. Actualment, Itàlia ha aconseguit un total de 15 medalles, i són dues d'or.





5. Xipre



Xipre ofereix 148.000 euros per cada or aconseguit encara que, igual que Hong Kong, Turquia i Malàisia, mai no ha aconseguit cap medalla als Jocs Olímpics d'Hivern.





Altres països com els Estats Units es troben a la zona mitjana dels països que paguen millor als seus atletes per pujar al podi als Jocs Olímpics d'Hivern. En cas d'aconseguir l'or, l'atleta s'embutxacaria 33.000 euros, la plata 20.000 i el bronze 13.000. Segons els informes de Forbes , Estats Units paga més del doble per l'or que països com Austràlia i Canadà i la meitat que nacions com França i Romania. Curiosament, Singapur és el país que més recompensa ofereix als seus atletes per l'or, uns 650.000 euros, encara que en aquesta edició no ha portat cap esportista a Beijing 2022. Amb tot això, guanyar l'or suposaria guanyar gairebé 20 vegades més que els Estats Units Units.