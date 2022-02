Regne Unit deixarà d'exigir l'autoaïllament després de donar positiu en Covid-19

Ambulància del NHS @ep







El primer ministre del Regne Unit , Boris Johnson, ha anunciat aquest dissabte que des de la setmana que ve no hi haurà obligació legal d'autoaïllar-se després de donar positiu per COVID-19 , com a part d'un pla anomenat 'Viure amb Covid'.





A finals d'aquesta setmana s'eliminaran al país les normes d'autoaïllament per als que donin positiu, així com per als contactes propers , i les autoritats locals hauran de gestionar els brots amb les competències de salut pública preexistents, com es fa amb altres malalties.





"Gràcies a la nostra millor comprensió del virus i a l'exitós programa de vacunació, ara podem passar de la intervenció del govern a la responsabilitat personal", esgrimeix un comunicat compartit per Downing Street.





L'Executiu britànic vol així relegar la responsabilitat als ciutadans, la consciència dels quals "ha de romandre, com amb totes les malalties infeccioses com la grip".