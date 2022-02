Álvarez de Toledo demana la dimissió de Casado i exigeix que es convoqui un congrés extraordinari

Cayetana Álvarez de Toledo @ep





L'exportaveu del Grup Popular al Congrés Cayetana Álvarez de Toledo , ha realitzat una crida als membres de la Junta Directiva Nacional del PP, presidida per Pablo Casado , perquè es convoqui ja un congrés extraordinari del partit davant la profunda crisi interna que travessa la formació.





Cada vegada són més les veus que consideren que només un congrés extraordinari pot acabar amb el “dany irreparable” que s'està fent al PP. El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo , ha deixat caure també aquesta possibilitat en advertir públicament a Casado que si no soluciona aquesta "hemorràgia" hi pot haver un congrés extraordinari, perquè no es pot arribar al juliol -quan toca el conclave ordinari-- amb "aquesta ferida oberta".





A banda de demanar públicament la dimissió de Casado , Álvarez de Toledo, que està de gira per Andalusia per a la presentació del seu llibre, ha sol·licitat aquests dies la convocatòria d'aquest congrés extraordinari per "escollir una nova adreça" del partit. Al seu parer, es tracta que siguin "els militants els que prenguin la paraula".





UN "ACTE DE RESPONSABILITAT" EN DEFENSA DEL PP I D'ESPANYA





Aquest diumenge ha tornat a insistir en aquest congrés urgent que necessita el partit. "Faig una crida als membres de la Junta Directiva Nacional del PP perquè, en un acte de responsabilitat en defensa del nostre partit i d'Espanya, convoquem un Congrés extraordinari ja", ha proclamat, per afegir que està segura que existeix la majoria necessària per convocar-lo perquè volen “salvar el partit”.





Álvarez de Toledo ha denunciat que s'estigui acusant Isabel Díaz Ayuso sense cap prova i ha afegit que és “un escàndol de primera magnitud” . "S'ha comportat com un populista qualsevol i com un inquisidor incompetent. Ha trepitjat el principi sacrosant de la presumpció d'innocència. Ha acusat Ayuso amb un dossier que té des de fa mesos i la procedència del qual pot ser fins i tot delictiva", ha declarat en una entrevista al Diari de Sevilla, que ha recollit Europa Press.





Per això, creu que "l'única sortida és la dimissió de Pablo Casado i la convocatòria d'un congrés extraordinari obert en què els militants escullen una nova direcció" i es pugui presentar qui vulgui. Segons la seva opinió, que es quedessin Casado i Teodoro García Egea "seria la destrucció del partit".





Sobre l'expedient informatiu obert a Ayuso --el tancament del qual va anunciar aquest dissabte la direcció nacional després d'aportar la informació requerida--, ha indicat que "caldria obrir un expedient per veure amb quins dossiers es traficava a Gènova". "El problema gravíssim el té la direcció del partit que estava traficant amb dossiers d'origen possiblement delictiu perquè incloïen dades fiscals i dades bancàries que no es poden obtenir de manera lícita. La investigació s'hauria de produir al revés, si és que es produeix", ha indicat.