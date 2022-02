El Govern central aprovarà dimarts la pujada del SMI a 1.000 euros amb efectes des de l'1 de gener

Yolanda Díaz amb Pepe Álvarez i Unai Sordo @ep





El Consell de Ministres de dimarts que ve té previst aprovar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros mensuals amb efectes des de l'1 de gener d'aquest any, fet que suposa 35 euros més que el SMI vigent actualment (965 euros al mes per catorze pagues), segons van confirmar fonts del Govern.





Aquesta pujada és fruit de l'acord que van subscriure la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, el 9 de febrer passat i del qual es van despenjar les patronals CEOE i Cepime, com ja van fer a l'anterior augment de el SMI des dels 950 a 965 euros.





L'acord signat entre el Govern i els sindicats fixa el SMI en 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues des de l'1 de gener, cosa que equival a 33,33 euros bruts al dia amb caràcter general.





La jornada legal quedarà fixada en 47,36 euros en el cas dels treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin dels 120 dies. Per als treballadors de la llar, l'hora treballada es pagarà a 7,82 euros bruts.





Aquests nous muntants representen un increment del 3,63% respecte a les quanties del 2021.





Segons càlculs sindicals, l'augment del SMI a 1.000 euros impactarà directament sobre 1,8 milions de treballadors, especialment sobre dones i joves. De fet, el perfil del treballador que més es beneficiarà amb aquest repunt del salari mínim es correspon amb el d'una dona, de 16 a 34 anys, que treballa fonamentalment al sector agrícola o al de serveis.





EL SMI ARRIBARÀ AL 60% DEL SALARI MITJÀ EL 2023







Tot i que l'acord només el van signar els sindicats, la vicepresidenta Díaz ha destacat que el més important és que hi va haver un procés de diàleg social per abordar la pujada de l'SMI.





Les últimes setmanes, la vicepresidenta ha defensat que pujar el salari mínim ha estat molt positiu per a l'economia espanyola perquè és la "millor eina per combatre la pobresa laboral" . A més, ha negat que l'alça del salari mínim interprofessional hagi de destruir ocupació en sectors com l'agricultura o entre els autònoms, com argumenten des del bàndol empresarial.





De cara a la pujada del SMI per al 2023, que haurà de situar-lo al 60% del salari mitjà, tal com recull la Carta Social Europa i l'acord de govern entre PSOE i Unides Podemos, Treball té previst convocar el Comitè d'Experts del SMI com més aviat millor perquè comencin a treballar sobre l'alça per al proper any.





En tot cas, la vicepresidenta ha garantit que el Govern "complirà" amb el compromís de situar-lo al 60% del salari mitjà al final de la legislatura.