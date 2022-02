La vacunació infantil s'estanca a Catalunya

Dosi de les vacunes contra la Covid-19 | @EP





Ja fa dos mesos que es va començar a vacunar els nens i nenes de Catalunya contra la Covid-19 . L'inici del procés d'immunització dels més petits es va esperar amb ànsia, però en aquest moment està estancat al nostre país. Tot i així, més del 42% de la població entre 5 i 11 anys ja té, com a mínim, una dosi de la vacuna i més d'un 5% dels nens i nenes , la segona. Això vol dir que un 10% té la pauta completa, segons les dades recollides per 3/24 .





Però, per què s'ha estancat les últimes setmanes la vacunació infantil?





Les raons principals són l'alt nombre de contagis i la baixa sensació de risc entre els nens i nenes. Si es fa memòria, una de les raons per vacunar els infants va ser frenar la transmissió del virus però l'arribada d' Omicron va canviar la situació perquè aquesta variant escapa una mica més de les vacunes que no poden evitar el contagi però sí la malaltia greu.





Segons el pediatre i vocal de la Societat Catalana de Pediatria, Pepe Serrano , en declaracions al 324 , recalca que “el percentatge de població que emmalalteix amb la vacuna és menor que el no vacunat” i admet que “aquest argument de benefici comunitari podria explicar-se a l'inici de la campanya vacunar però que ara mateix no té recorregut”. Aquest canvi de criteri ha fet dubtar les famílies sobre si cal vacunar o no els nens i nenes. Una altra de les raons pel que les famílies decideixen no vacunar els seus fills és perquè, segons el Departament de Salut , la meitat dels infants passen la malaltia sense símptomes i ni un 1% necessita ingrés hospitalari.