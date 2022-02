Boris Johnson assegura que Rússia prepara la guerra més gran a Europa "des del 1945"

Boris Johnson @ep





El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson , ha advertit que el pla de Rússia per envair Ucraïna conduiria al major conflicte a Europa des de la Segona Guerra Mundial .





El primer ministre ha assegurat que volia que la gent "comprengués el cost total en vides humanes" que una incursió portaria als dos països, mentre continua instant Moscou a entaular converses de pau.





Mentrestant, la secretària de Relacions Exteriors, Liz Truss , ha declarat que Vladimir Putin "no s'aturarà a Ucraïna", i adverteix que el president rus està buscant reconstruir la Unió Soviètica.





El primer ministre britànic va passar dissabte centrat en converses amb diplomàtics per evitar la guerra, assegurant als locutors que creia que el pla d'invasió de Putin estava "en marxa" i que l'agressió a la regió de Donbas era potencialment un "preludi de una acció més gran”.





"El pla que estem veient és per a alguna cosa que podria ser la guerra més gran a Europa des del 1945 només en termes d'escala", ha declarat a BBC.





"Crec que molta gent necessita comprendre el cost total en vides humanes que això podria implicar, no només per als ucraïnesos sinó també per als russos", assegura Johnson.