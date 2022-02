Oportunitat per reenganxar-se a la Champions

Ferran Torres contra el Nàpols dijous passat | @EP





El Barça ja és a València per enfrontar-se a l'equip de la capital del Túria aquest diumenge a l' Estadi de Mestalla a partir de les 16:15h . Un partit que pot ser una oportunitat per als culers d'acostar-se una mica més a les posicions que donen accés a la propera Champions League . Els de Xavi Hernández arriben amb moltes baixes. Entre les més destacades hi ha les absències de Gerard Piqué i Dani Alves per sanció i Ansu Fati, Sergi Roberto, Memphis Depay, Samuel Umtiti i Clement Lenglet per lesió.





La principal novetat a la llista de convocats dels culers és la presència de Ronald Araujo . El central uruguaià va rebre l' alta mèdica una setmana després de caure lesionat al RCDE Stadium , on va patir una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra que el va fer perdre el partit d' Europa League de dijous passat davant el Nàpols al Camp Nou . El tècnic blaugrana, Xavi Hernández , va avançar que esperava comptar amb Araujo perquè “vol estar i és un gran professional, encara que dependrà de les sensacions que tingui”. Després de totes les rotacions que va fer Xavi contra l'equip italià de Luciano Spalletti , el possible onze que podria presentar a Mestalla seria el format per Ter Stegen en porteria, Dest, Araujo, Eric García i Jordi Alba en defensa, D e Jong, Busquets i Pedro al centre del camp i Adama Traoré, Ferran i Gavi a la davantera.





Per part seva, el València arriba al partit després de perdre en l'última jornada de Lliga contra l' Alabès per 2-1. L'equip de José Bordalàs no ha conegut la victòria en un partit de Lliga aquest 2022 i és una oportunitat d'or per agafar confiança i moral per al partit de dimecres que ve contra l' Athletic Club de Bilbao corresponent a les semifinals de la Copa del Rei . Bordalàs no podrà comptar amb Thierry Correia , que es va lesionar a l'entrenament de dijous passat ni amb Jasper Cillessen que va ser operat per un coàgul de sang al bessó. El possible onze valencianista podria ser el format per Mamardashvili en porteria, Foulquier, Alderete, Diakhaby, Gayà en defensa, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Ilaix Moriba al centre del camp i Bryan Gil, Guedes i Hugo Duro en atac.