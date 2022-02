Bielorússia anuncia una pròrroga dels exercicis conjunts amb Rússia davant l'escalada de tensió a Ucraïna

Aleksandr Lukashenko @ep





El Ministeri de Defensa de Bielorússia ha anunciat aquest diumenge que prorrogarà els exercicis militars conjunts amb Rússia davant l'escalada de tensió a la frontera amb Ucraïna, així com a la regió del Donbass, a l'est d'Ucraïna.





"En relació amb l'augment de l'activitat militar prop de les fronteres exteriors de l'Estat de la Unió i l'agreujament de la situació al Donbass, els Presidents de la República de Bielorússia i la Federació Russa han decidit continuar provant les forces de resposta de l'Estat de la Unió", ha anunciat el ministre de Defensa bielorús, Viktor Jrenin.





El ministre no ha proporcionat detalls sobre el temps que durarà aquesta extensió dels exercicis però ha avisat que "en general", el seu enfocament continuarà "sense canvis", dissenyat com està per "garantir una resposta adequada davant dels preparatius militars d'actors maliciosos prop de les nostres fronteres comunes", recull l'agència oficial de notícies bielorussa Belta.





L'Estat de la Unió és l'entitat supranacional ratificada al 1999 per l'encara mandatari bielorús, Aleksandr Lukashenko, i el llavors president rus, Boris Yeltsin.





Les potències occidentals sospiten que Bielorússia, fèrria aliada de Moscou,té moltes possibilitats de convertir-se en la punta de llança d'una possible invasió russa d'Ucraïna. Les maniobres, anomanades Resolució Aliada - 2022, van començar fa deu dies i van ser observades amb suspicàcia tant des de l'OTAN com des del Govern ucraïnès.





El Kremlin fa setmanes que assegura que no té intenció d'entrar al país i acusa per contra l'OTAN d'amenaçar la seva seguretat en expandir-se a l'est d'Europa.