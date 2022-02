Vodafone, condemnada a pagar 6.000 euros a un usuari per "pertorbar el descans" amb trucades constants

Vodafone @ep





El Jutjat de Primera Instància número 11 de Saragossa ha condemnat Vodafone a indemnitzar un usuari amb 6.000 euros pel "dany produït a la seva intimitat, tranquil·litat i descans", a causa del bombardeig de trucades comercials que rebia, segons recull Facua - Consumidores en Acció.





L'afectat, que treballa de reposador en un supermercat i l'horari laboral del qual s'allarga des de la matinada fins al migdia, utilitza part de les hores de la tarda com a moment de descans. Però és en aquesta franja quan els teleoperadors de Vodafone van començar a fer-li trucades animant-lo a fer-se client de la companyia.





Segons consta en els fets de la sentència, la teleco el contactava al mòbil, al fix de casa seva i fins i tot en una segona línia mòbil que tenia contractava. "Hi havia dies que trucaven tres o quatre vegades a totes les línies, després paraven l'endemà, tornaven només amb una trucada, però després tornaven a les tres o quatre. Anava per onades, però era constant", ha explicat l'usuari a El Confidencial.





El 2020, segons relata l'afectat, la quantitat de trucades va arribar a tal volum que va contactar amb Vodafone per demanar-los la retirada de les seves dades i així evitar que el continuessin trucant . "No va valer de res", assegura. L'usuari, a més, pateix de cefalea diagnosticada, per la qual s'ha de medicar, i la interrupció del son que li produïen les constants trucades li provoquen mals de cap molt intensos.





Aconsellat pel seu metge, es va decidir llavors a demanar. Però abans va provar una darrera opció: es va dirigir a Autocontrol, que supervisa assumptes publicitaris. Aquesta associació va intentar intervindre en l'assumpte i Vodafone es va comprometre a cessar les trucades. No va ser així. "Al cap de pocs dies van tornar", recorda.





6.000 euros de condemna





Davant de l'actitud de Vodafone, l'usuari es va decidir finalment a demanar. Aconsellat pel seu advocat, va decidir anar per la via de la vulneració de la llei de protecció civil del dret a l'honor ia la intimitat personal.





Es tracta d'una via diferent de les habituals per les quals solen anar les demandes per assetjament telefònic: per privadesa de dades portades d'ofici per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Aepd)- o per la seva inclusió irregular a llistes de morosos.





Ha estat finalment el Jutjat de Primera Instància número 11 de Saragossa qui ha resolt la demanda a favor de l'afectat. A la sentència, la jutgessa considera que l'activitat comercial de la teleco era "certament qualificable com a assetjadora" i que "va vulnerar el dret a la intimitat" de l'usuari.





Així, el Jutjat ha condemnat Vodafone a abonar 6.000 euros per danys i perjudicis , pel "dany produït a la seva intimitat, tranquil·litat i descans". Es tracta així de la primera condemna a una companyia de telecomunicacions per vulnerar el dret a la intimitat.





Vodafone, per la seva banda, ha assenyalat a El Confidencial que està estudiant recórrer la sentència.