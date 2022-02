Sánchez Llibre aborda amb l'exprimera ministra del Senegal la cooperació internacional

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; l'exprimera ministra del Senegal, Aminata Touré, i el president de l'Acadèmia Europea Leadership, Josep Antoni Duran Lleida - FOMENT DEL TREBALL









El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , s'ha reunit amb l'exprimera ministra del Senegal, Aminata Touré, i han abordat la cooperació internacional entre Europa i Àfrica.





La reunió s'ha celebrat abans de la ponència de Touré 'Relacions entre la Unió Europea i Àfrica: Vies per a una associació de benefici mutu' per al primer curs de l'Acadèmia Europea Leadership, presidida per Josep Antoni Duran Lleida, informa Foment del Treball a un comunicat aquest divendres.





Durant la reunió, han coincidit "en la importància de potenciar les relacions bilaterals i les possibles vies de cooperació" entre Europa i l'Àfrica , i Touré ha signat el llibre d'Honor de la patronal catalana.