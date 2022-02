Detingut el presumpte autor de quatre robatoris amb violència a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat

Agent dels Mossos d'Esquadra detenint una persona | @EP





Els Mossos d'Esquadra van detenir el 10 de febrer a Sant Feliu de Llobregat el presumpte autor de quatre robatoris amb violència a tres farmàcies de Barcelona i una de l'Hospitalet de Llobregat.

Segons han informat fonts de la policia catalana a Europa Press , a Barcelona va entrar a dues farmàcies el 21 de gener i en una altra el 31 del mateix mes, mentre que amb anterioritat havia robat a l'Hospitalet de Llobregat .





L'home està acusat de robatoris amb força, violència i intimidació, així com de causar lesions lleus als treballadors amb què s'enfrontaven. Entrava als establiments quan no hi havia clients i demanava un producte guardat al magatzem, i aprofitava el moment en què el farmacèutic el buscaria per treure bitllets de la caixa registradora.





En tots els casos, el presumpte autor dels fets anava vestit amb la mateixa indumentària, de color blau, que també portava el dia de la detenció.