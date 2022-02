Alemanya treu Espanya, el Regne Unit i els EUA de la llista d'alt risc per coronavirus

El canceller alemany, Olaf Scholz @ep





El Govern alemany ha retirat Espanya, el Regne Unit, els Estats Units i gairebé una vintena més de països de la llista de zones d'alt risc per coronavirus, cosa que facilitarà els desplaçaments a aquests països.





Qualsevol persona que entri a Alemanya des d'una zona d'alt risc i que no tingui l'esquema complet de vacunació --és a dir, per regla general, dues dosis-- o hagi superat la malaltia, ha de fer una quarantena de deu dies, encara que pot ser eximida amb una prova negativa no abans de cinc dies després de l'entrada.





Després del canvi, els viatgers més grans de sis anys procedents d'Espanya han de presentar un test negatiu, un certificat de vacunació o un certificat d'haver superat la malaltia. En el cas dels nens que encara no han complert sis anys, l'aïllament finalitza automàticament cinc dies després de l'arribada.





També han estat retirats de la llista d'alt risc els departaments francesos d'ultramar de Guaiana Francesa, Mayotte i Sant Pere i Miqueló, així com Tunísia, Marroc, Índia, Irlanda, Andorra, Afganistan, Algèria, Fiji, Kazakhstan, Qatar, Laos, Nepal, Pakistan, Aràbia Saudita, Uzbekistan i Unió dels Emirats Àrabs.





La classificació com a zona d'alt risc comporta una advertència de viatge emesa pel Ministeri d'Afers Exteriors per als viatges turístics no essencials. Facilita als turistes la cancel·lació gratuïta dels viatges ja reservats, però no suposa una prohibició de viatjar.