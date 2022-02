El Barça es diverteix a Mestalla guanyant 1-4

Sergio Busquets i Carlos Soler en un partit a l'Estadi de Mestalla @ @EP





El Barça ha guanyat per 1-4 el València a l' Estadi de Mestalla . Els de Xavi Hernández s'emporten els tres punts després de fer un partit molt complet on la pegada dels atacants va ser decisiva.





El partit va començar molt bronco per als dos equips. Moltes faltes i massa aturades durant els primers minuts que no deixaven que el joc fos fluid. Tot va canviar quan els culers es van avançar amb un golàs d' Aubameyang batent un Mamardashvili que no va poder fer res per evitar-ho. D'aquesta manera començaria el vendaval de gols dels blaugranes. Pocs minuts després anava a arribar el gol de F renkie De Jong després d' una passada d ' Ousmane Dembelé . Amb el 0-2 el Barçá no es va conformar i Aubameyang va tornar a marcar el segon particular i el tercer del seu equip. Tres minuts després, Carlos Soler retallaria les distàncies al marcador però l'àrbitre a instàncies del VAR va decretar que a l'inici de la jugada, la pilota havia sortit del terreny de joc.





Ja a la segona part, el partit va continuar amb la mateixa tendència de la primera meitat. El Barça dominava la pilota i el València esperava al seu camp fins que una centrada de Bryan Gil va ser aprofitada per Carlos Soler per rematar de cap i posar l' 1-3 al marcador. Pocs minuts després, Pedri trencaria l'ànim de l'equip valencianista amb un xut des de fora de l'àrea per fer l' 1-4 definitiu.





El Barça ja és el quart classificat de la Lliga Santander amb 42 punts , els mateixos que l' Atlètic de Madrid amb un partit menys. Ara els culers ocupen una plaça que dóna accés a la propera Lliga de Campions .