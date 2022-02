Casado convoca aquest dilluns el seu equip per intentar buscar una sortida a la profunda crisi del PP

El líder del PP, Pablo Casado , ha convocat aquest dilluns el seu comitè de direcció, del qual forma part el seu equip més fidel, per mirar de buscar una sortida al mig de la profunda crisi interna que travessa la formació i que ha tingut el seu darrer episodi a la manifestació que ha reunit més de 3.000 persones a les portes de la seu nacional, molts d'ells corejant 'Casado dimisión' o 'Ayuso presidenta'.





Tot el partit, especialment els presidents autonòmics i càrrecs provincials, estan expectants a veure quins passos anuncia Casado després d'aquesta reunió amb el seu nucli dur, en un moment en què el seu lideratge comença a estar qüestionat i cada vegada són més les veus que defensen la convocatòria d'un congrés extraordinari per emprendre una renovació.





La reunió de Casado amb el seu equip està prevista a les 11.00 hores a la seu del PP. Formen part d'aquest òrgan, el secretari general, Teodoro García Egea; el portaveu nacional i alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; els vicesecretaris del partit: Ana Beltrán, Pablo Montesinos, Ana Pastor, Antoni González Terol, Jaume d'Olano i Elvira Rodríguez; i els portaveus parlamentaris Cuca Gamarra, Javier Maroto i Dolors Montserrat; així com els presidents del Comitè Electoral i del Comitè de Drets i Garanties.





DESPRÉS DE LA MANIFESTACIÓ A LES PORTES DE GÈNOVA





Aquesta trobada de Casado amb el seu comitè de direcció es produirà un dia després de la concentració que s'ha celebrat aquest diumenge a les portes de la seu del PP, on més de 3.000 simpatitzants --segons la Delegació del Govern-- s'han manifestat crit d''Ayuso presidenta' i 'Casado dimisión'.





La preocupació creix a les files del PP per la foto d'un partit "fracturat" que deixa aquesta manifestació i algunes fonts populars admeten que la sortida de Teodoro García Egea no és suficient, posant ja en dubte el lideratge de Pablo Casado.





A més també ha provocat crítiques la manera com s'ha gestionat l'expedient intern obert a Isabel Díaz Ayuso perquè, segons subratllen fonts del PP, no és creïble passar d'acusar Ayuso d'un possible "tràfic d'influències" en una entrevista radiofònica i 24 hores després donar per bones les explicacions després de remetre un comunicat a Gènova i tancar-li l'expedient.





VEUS QUE DEMANEN UN CONGRÉS EXTRAORDINARI





A les últimes hores augmenten les veus que consideren que només un congrés extraordinari pot acabar amb el "dany irreparable" que s'està fent al PP. L'exportaveu del Grup Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha apel·lat als membres de la Junta Directiva Nacional del PP perquè, "en un acte de responsabilitat en defensa" del PP i Espanya, es convoqui aquest congrés urgent.





El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo , també va deixar caure divendres aquesta possibilitat en advertir públicament a Casado que si no soluciona aquesta "hemorràgia" hi pot haver un congrés extraordinari, perquè no es pot arribar al juliol --quan toca el conclave ordinari-- amb "aquesta ferida oberta".





Alguns dirigents del PP esperaven que avui mateix Casado ja anunciés una reunió de més calat, bé el Comitè Executiu o una Junta Directiva Nacional --màxim òrgan del partit entre congressos-- per buscar com més aviat millor una sortida a la crisi. Ara esperen, segons afegeixen, que aquest mateix dilluns posi solucions damunt la taula perquè si no ho fa, les hi posaran.