Els grans oblidats per culpa del Covid-19

Sala d´espera d´un centre de salut a Girona | @EP





El Covid-19 ha deixat en evidència les grans mancances que pateix el sistema sanitari a Espanya. No són poques les persones que no han pogut ser diagnosticades d'una malaltia que després ha provocat una mort sobtada o que no han pogut rebre el tractament necessari.





Una de les patologies oblidades i que han passat a un segon pla amb la pandèmia del coronavirus ha estat el càncer. Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica , durant la fase més crítica de la primera onada de contagis el diagnòstic de casos de càncer va disminuir un 25% . No només es va reduir el diagnòstic sinó que es va produir un retard dels tractaments de persones amb càncer diagnosticat. El Covid-19 també ha agreujat la difícil situació per la qual passen aquestes persones que han de rebre tractament oncològic i, cada cop més, tractament psicològic i emocional. A la primera onada el 34% dels pacients de càncer patia ansietat i depressió per la pandèmia.





Noia en estat d'ansietat | @EP





Són molts els casos de persones que no van arribar a ser ateses pel seu metge de capçalera de manera presencial i que, quan ho van aconseguir, ja era massa tard. Aquest va ser el cas de Sonia Sainz-Maza . L'abril del 2020, en plena primera onada, va començar a trobar-se malament i no va aconseguir ser atesa de manera presencial fins que al mes de juliol, quan va ser ingressada a l'hospital i diagnosticada d'un càncer de colom ja avançat. El 13 d'agost del 2020, Sonia moria a la seva habitació de l'hospital.





Lydia , la germana de Sonía va denunciar el seu cas als mitjans de comunicació i així ho va fer en declaracions a El Correo de Burgos , "La meva germana es moria a l'altra banda del telèfon i Sanitat mai li va allargar l'ajuda que necessitava". Sota el títol Una altra víctima de la Covid , Lydia relata que la seva germana "va passar tres mesos sent atesa telefònicament pel seu metge de capçalera".





Un altre cas és el de Lidia González . Aquesta jove de 22 anys, va començar a trobar-se malament el maig del 2020. La Lidia va començar a notar els primers símptomes com marejos, nàusees i pèrdua de visió. Va acudir a les urgències de Palència, localitat on residia, on va ser enviada a l' Hospital Clínic de Valladolid per ser operada en trobar-li un tumor al costat esquerre del cervell.

El 14 de maig va ser operada i la van enviar a casa en espera dels resultats d' una biòpsia del tumor extirpat . No obstant, aquests resultats claus per dur a terme el seu tractament no van arribar a temps: per quan ho van fer, dos mesos després, la Lidia ja havia mort . La mare de la jove, Lidia García, va dir: "La meva filla no ha mort de Covid, però ho ha pagat igual" conclou en declaracions a ' El Norte de Castilla '







Per desgràcia, aquests dos casos no són els únics que s'han produït des que el coronavirus va arribar a la vida diària dels espanyols. No es pot oblidar que encara que els dos darrers anys han estat marcats per la pandèmia del Covid-19, el càncer continua sent el principal problema sociosanitari a nivell mundial, sent la segona causa de mort i amb un creixement de més del 30% de nous casos previstos per a l'any 2030. Per tant, queda clar que el sistema sanitari no pot deixar de banda els pacients de càncer ni d'altres malalties.