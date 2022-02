López Miras defensa Casado i García Egea i demana "solucionar com més aviat millor els problemes"

Fernando López Miras @ep





El president del PP de la Regió de Múrcia i president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras , ha defensat aquest diumenge durant la Trobada de Quadrilles de Patiño, el lideratge de Pablo Casado i el treball realitzat per Teodoro García Egea, alhora que ha demanat "solucionar com més aviat millor" la situació que viu el PP.





López Miras ha dit que la feina que ha fet García Egea al capdavant de la direcció nacional "ha estat bona" i ha permès al PP "rearmar-se orgànicament". Respecte a la situació que viu el partit, el líder del PP murcià afirma que “no agrada a ningú i perjudica el PP en general i, per tant, a Espanya i als espanyols, i el que hem de fer com més aviat millor és solucionar tots els problemes i centrar-nos en allò que ens demanen els espanyols”.





En aquest sentit, afegeix que els ciutadans "ens demanen que ens preocupem dels seus problemes i que ens hi centrem, i no en nosaltres, que deixem de parlar de qüestions internes del Partit Popular i que parlem d'aquest país".





Per a López Miras, Casado és l'únic que pot liderar el projecte del PP , per la qual cosa desitja que es posi fi com més aviat millor a aquesta situació, per "que tornem a mirar el que ens demanen els espanyols, que serà millor per a Espanya" .





Finalment, ia preguntes dels periodistes sobre la possible implicació de Teodoro García Egea a l'espionatge a Isabel Díaz Ayuso, ha respost que el partit ja ha emès "un comunicat rotund desmentint aquestes qüestions".