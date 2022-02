Putin i Macron acorden un esforç d'urgència per restaurar l'alt el foc a l'est d'Ucraïna

Vladimir Putin en una de sus últimas reuniones con Macron | @EP





El president de França, Emmanuel Macron, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, han acordat aquest diumenge un esforç d'emergència per reimposar l'alto el foc a l'est d'Ucraïna i posar fi al greu repunt dels combats entre l'Exèrcit ucraïnès i les repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk, que s'afegeix a la tensió actual sobre la zona per l'acumulació de tropes russes a la frontera.





Tots dos mandataris han convocat una reunió especial del Grup de Contacte Trilateral (Ucraïna, Rússia, OSCE), "en unes hores", segons un comunicat de l'Elisi que ha recollit 'Le Monde' després de la trucada telefònica entre els dos líders, aquest diumenge.





En la nota, l'Elisi assenyala que tant Putin com Macron han coincidit en "la necessitat d'afavorir una sortida diplomàtica a la crisi actual i fer tot el possible per aconseguir-la" sobre la base de l'anomenat format del Quartet de Normandia que conformen França, Ucraïna, Rússia i Alemanya.





A més, en els propers dies començarà una una intensa tasca diplomàtica "per celebrar, si es donen les condicions, a una reunió al més alt nivell amb vista a definir un nou ordre de pau i seguretat a Europa", afegeix la Presidència francesa abans d'anunciar una nova reunió en els propers dies entre el ministre d'Exteriors francès, Jean-Yves Le Drian, amb el seu homòleg rus, Sergei Lavrov.