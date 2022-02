Els farmacèutics cobren menys a Catalunya que a la resta d'Espanya

Farmàcia a Barcelona @ep





Treballar més per una retribució menor. Aquesta és la situació a què s'enfronten els farmacèutics de Catalunya , que estan sotmesos a un conveni que els menysprea davant dels professionals que treballen a la resta de l'estat espanyol: a Barcelona cobren 237 euros menys treballant més hores.





Així ho ha denunciat el sindicat de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya ( AFASCAT ), que ha iniciat una campanya per donar a conèixer la lamentable situació professional en què es troben el seu col·lectiu a Catalunya, amb convenis provincials sense actualitzar des del 2019. I la renovació sembla que no serà fàcil: “No trobem una postura propera de la patronal respecte a la nostra posició”, explica Verónica Hernández, vocal i actual portaveu d'AFASCAT en declaracions a CatalunyaPress .





Segons el conveni estatal, un farmacèutic cobra 1.909 euros mensuals de sou base (26.725 euros bruts anuals) davant dels 1.672 euros que marca el conveni de la província de Barcelona (23.414 euros bruts anuals) - que prima sobre el conveni estatal-. A més, els professionals de la Farmàcia que treballin a Barcelona no cobren un plus facultatiu, que sí que existeix al conveni estatal.





D'altra banda, el conveni de Farmàcia de la província de Barcelona marca que els professionals han de treballar 1.804 hores a l'any, 21 hores més que el que fixa el conveni estatal (1.783 hores/any). És a dir, treballen més per cobrar menys.





Però el greuge comparatiu no s'acaba aquí: un farmacèutic que treballi a la província de Barcelona té dret a 15 minuts de descans en jornades de més de 6 hores de feina, una xifra que puja fins als 20 minuts si es tracta del mateix professional treballant a una altra província del país. Addicionalment, els professionals de la farmàcia que vulguin desenvolupar la seva carrera a Barcelona tindran més inestabilitat laboral i personal , i és que el conveni no obliga als amos de les farmàcia a donar un calendari laboral anual, cosa que sí que és obligatòria a la resta d'Espanya.





"El problema de base ve de lluny. Inicialment hi havia un conveni inicial que millorava l'estatal però de mica en mica hem vist una recessió respecte a les condicions contemplades al conveni provincial", explica la portaveu de sindicat AFASCAT. “ Perquè un conveni provincial tingui sentit ha de representar una millora respecte a l'estatal ”, assenyala.





Afascat ha compartit una taula que il·lustra aquestes diferències:





Però aquesta situació no es dóna només a Barcelona. Tots els farmacèutics de Catalunya cobren menys que a la resta de l'Estat. A Girona , Lleida i Tarragona el sou d'un farmacèutic, segons el conveni del 2019, és superior al que perceben els professionals de Barcelona. Tot i això, continua sent inferior al que marca el conveni estatal: 1.807 euros mensuals de sou base enfront dels 1.909 euros que marca el conveni nacional.





A l'altra banda hi ha els farmacèutics més ben reconeguts, que treballen en comunitats com Astúries o províncies com Biscaia. El conveni autonòmic asturià i el provincial basc marquen que els professionals de la farmàcia cobrin 15 pagues davant de les 14 que marquen el conveni estatal i el provincial de Barcelona. A més, estan més ben pagats: un farmacèutic a Astúries cobra 2.036,40 euros mensuals (gairebé 364 euros més que a Barcelona), mentre que un que treballi a Biscaia percebrà 2.102,01 euros mensuals (429,57 euros més que a Barcelona).





Taula cedida per Afascat





MÉS FORMACIÓ





El sindicat AFASCAT també reclamen que el nou conveni contempli millores en la formació dels farmacèutics: “Un professional farmacèutic ha de mantenir-se informat i format constantment”, explica Verónica Hernández a CatalunyaPress.





"Les nostres reivindicacions no són només de salari i hores setmanals", explica la portaveu del sindicat, que espera, juntament amb els seus companys, que el futur conveni reconegui que els farmacèutics catalans mereixen tenir les mateixes condicions laborals que tenen els treballadors de la resta del país .