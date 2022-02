Borrell advoca per defensar l'ordre multilateral després de comparar Rússia i la Xina amb "l'Espanya de Franco"

Josep Borrell, Alt Representant de la Política Exterior de la UE | @EP







Josep Borrell , Alt Representant de la Política Exterior de la UE, ha parlat aquest diumenge sobre Rússia i la Xina i ha criticat que vulguin intentar convertir el sistema multilateral sorgit després de la Segona Guerra Mundial en un sistema multipolar i relativista dominada per potències com Pequín i Moscou , a les quals ha comparat amb la dictadura franquista.

Borrell ha afegit que li recorda l'època soviètica, quan els règims comunistes parlaven de 'democràcia popular' oa la 'democràcia orgànica' de l' Espanya de Franco ”, durant la seva intervenció davant la Conferència de Seguretat de Munic. Per al polític espanyol “treinta anys després del final de la Guerra Freda afrontem un intent de redefinir els principis fonamentals de l'ordre multilateral". Borrel també ha assegurat que "el resultat d'aquesta guerra determinarà si sobreviu el sistema multilateral de postguerra, centrat a l' ONU , el Dret Internacional i els drets universals . O si serà reemplaçat per un ordre multipolar basat en el poder, amb zones d‟influència i un enfocament relativista dels drets humans”.





L'alt representant de la Política Exterior de la Unió Europea ha proposat "evitar semblar estar a la defensiva o mirant enrere". "De fet, són Rússia i la Xina els que volen tornar enrere, al segle XIX, a la lluita entre imperis, i Rússia i la Xina són cada cop més assertius i volen restaurar els vells imperis que han estat en el passat".





Borrell ha abordat el concepte de les "batalles de narratives" i s'ha referit a la declaració conjunta russoxinesa del 4 de febrer, com la "culminació d'una llarga campanya". "És un acte de desafiament. És clar: és un manifest revisionista. Un manifest per revisar l'ordre mundial".





Per aquest motiu, Josep Borrell demana “llegir-ho amb atenció”. "Una de les frases més impactants diu que 'Rússia i la Xina s'enfrontaran als intents de forces externes de soscavar la seguretat i estabilitat a les seves regions comunes adjacents'", i en aquest sentit Rússia i la Xina han expressat el seu rebuig a les "revolucions de colors".





"Crec que no es tracta d'un debat semàntic, sinó polític. Veiem diàriament com a les organitzacions multilaterals hi ha una batalla sobre la universalitat dels drets humans. Les potències autoritàries --no només Rússia i la Xina-- volen relativitzar la noció de drets individuals sotmetent-los a limitacions locals i culturals”, ha indicat. Tot això “implicaria acabar amb tots els avenços aconseguits en els últims 75 anys. Per això hem de resistir aquest intent revisionista rus-xinès per redefinir els conceptes. Dit resumidament, sí, hem de parlar el llenguatge del poder com ja he dit altres vegades, però també ser conscients del poder del llenguatge”, ha rematat.