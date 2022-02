El Barça conquereix Copa del Rei després de guanyar el Reial Madrid per 59-64

Saras Jasikevicius, entrenador del FCB Barcelona de Bàsquet | @EP





El Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei després de guanyar el Reial Madrid per 59-64 . Els de Jasikevicius no van entrar bé al partit. Laso va triar fer una defensa asfixiant amb jugadors amb molta mordent en defensa com Deck , Taylor o Abalde que dificultaven el moviment fluid de la pilota per part dels culers.





El Madrid va aprofitar els primers minuts del partit per obrir les primeres rendes (11-2), aconseguida també gràcies al desencert blaugrana en el tir. Jasikevicius va haver de moure banqueta per donar entrada a Jokubaitis , Kuric i Davies per intentar canviar la dinàmica del partit que afavoria notablement el Reial Madrid.

Laso va reaccionar i va estirar la banqueta, donant entrada a Tavares , Hanga , Rudy i Heurtel , amb la intenció de continuar posant en problemes l'atac d'un Barça molt desencertat. El primer quart va ser clarament blanc.





Tot i el bon inici del Reial Madrid, només va aconseguir guanyar d'11 al descans (29-18). El Barça va millorar el joc al reiniciar-se el tercer quart. No recuperava el seu encert, però la seva intensitat era més gran i el Madrid ja no anotava tampoc còmode. Això va propiciar que amb una lleu millora del Barça, liderada per Mirotic, el partit va començar a igualar-se. El Barça va arribar a acostar-se a tres (44-41) encara que el Madrid encara dominava al final del quart (46-41). La remuntada era possible a l'últim parcial.





El Barça aconseguia igualar la final amb un triple de l?argentí Laprovittola (46-46). I va aparèixer la figura del jove Jokubaitis, clau al quart final. Va fer triples, va penetrar a cistella i el duel ja es va anar decantant per als blaugranes, que es van créixer als minuts finals.

El Madrid no es va entregar i va igualar el partit amb dues cistelles de Llull . Tot i que els tirs lliures de Mirotic i Davies van sentenciar la final (59-64).