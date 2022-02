El TC analitzarà aquest dimarts la designació de Puigdemont com a eurodiputat i la inhabilitació de Torra

Tribunal Constitucional /@EP





El Ple del Tribunal Constitucional deliberarà des d'aquest dimarts sobre qüestions relacionades amb el procés independentista català , de manera que s'analitzarà per exemple la sentència ponència de la magistrada Maria Luisa Balaguer sobre el recurs d'empara presentat per l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comí sobre les actuacions de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem en la peça de mesures cautelars de recurs per a la defensa dels drets fonamentals.





El recurs va ser presentat contra el veto del Suprem que assumissin el càrrec d'eurodiputats després de les eleccions europees. Les actuacions del Suprem denegaven les cautelars contra la no-proclamació per no haver acudit personalment a acatar la Constitució espanyola davant la Junta Electoral Central (JEC).







A més, el Tribunal Constitucional analitzarà el recurs d'emparament presentat per l'expresident català Quim Torra contra la decisió del Tribunal Suprem que va confirmar el setembre del 2020 la condemna d'un any i mig d'inhabilitació que li va ser imposada per un delicte de desobediència. Això va suposar incapacitar-ho per al càrrec que ocupava.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ser qui el va jutjar en primera instància per desobeir la Junta Electoral Central (JEC) quan aquesta li va ordenar retirar els símbols independentistes durant el període electoral de les eleccions del 28 d'abril del 2019.





La defensa de l'expresident va argumentar a la vista per demanar la seva absolució que Torra va ser tractat per la JEC com a "minoria nacional" per "tres paraules en una pancarta" ('Llibertat presos polítics') que haurien d'emmarcar-se en la llibertat d'expressió. Ara, la sentència del TC, ponència del magistrat Antonio Narváez resoldrà sobre aquest assumpte.

També en aquest ple arriben





CIUTADANS I LA TAULA DEL PARLAMENT



Si fa uns dies el TC declarava nuls els acords de la Mesa del Parlament pels quals es reivindicava l'amnistia pels presos del procés independentista, en aquest ple es torna a estudiar un altre recurs del Grup Parlamentari de Ciutadans contra la decisió del president de la Diputació Permanent del Parlament català d'agost del 2020, contra la decisió del president del Parlament d'aquell mateix mes i contra els acords de la Mesa sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola .





Cal recordar que a l'agost del 2020 es va celebrar al Parlament un ple extraordinari per debatre sobre la monarquia, fet que l'oposició va qualificar d'oportunista.





DRET A L'HABITATGE



En el marc del Ple que se celebrarà aquesta setmana, el tribunal també deliberarà una sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat que va interposar el president del Govern, Pedro Sánchez, contra el decret llei de la Generalitat de Catalunya 37/2020, de 3 de novembre , de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant dels efectes de la pandèmia del Covid-19.





Segons el Govern, aquesta norma podria vulnerar les competències de l'Estat en matèria de legislació processal. Els apartats a què fa referència recullen, entre altres qüestions, que la persona arrendatària pot instar un incident de suspensió extraordinari del desnonament o llançament davant del Jutjat per trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a si i per a les persones amb qui convisqui.





Així mateix, l'òrgan de garanties deliberarà una sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar més de 50 diputats del PP contra una bateria d'articles de la llei de Catalunya de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d'arrendament d'habitatge.





A més, està previst que els magistrats donin compte de diverses providències com la que fa referència a la qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia d'Aragó sobre l'article 10.8 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, introduït per la disposició final segona de la Llei de mesures processals i organitzatives per fer front a la covid-19 a l'àmbit de l'Administració de Justícia.





En concret, el tribunal aragonès qüestiona la constitucionalitat d'aquest article perquè considera que "dota aquesta jurisdicció d'una dimensió diferent de la que correspon com a pròpia" en el sentit que la Sala té una funció revisoria "i no de cogovern".





En el marc de l'ordre del dia, el TC també donarà compte de la qüestió d'inconstitucionalitat interposada pel Jutjat de Primera Instància número 2 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) sobre l'article 2.1 del Reial decret llei 6/2020 pel que s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, que modifica l'article 1.1 de la llei de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, la reestructuració del deute i el lloguer social.