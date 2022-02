Tebas, CVC i clubs es reuniran a Port Aventura per tancar el seu acord financer

El president de La Lliga, Javier Tebas /@EP





El president de LaLiga, Javier Tebas, el fons d'inversió CVC i fins a 37 directius dels clubs que formen part de l'acord financer pel qual Private Equity injectarà 1.994 milions d'euros a la competició es reuniran el proper mes de març en una cimera que tindrà lloc a Port Aventura.





Així ho avança el mitjà La Informació, que concreta que el cim podria tenir lloc entre els dies 1 i 2, encara que la reunió encara no està tancada. Pel que sembla, aquest dia al parc temàtic serà un viatge de negocis en què només es tractaran qüestions professionals, ja que segons el mitjà esmentat les atraccions estaran tancades.





D'aquesta manera tot sembla indicar que serà en aquesta cimera quan els implicats acabin de concretar els detalls de l'acord financer que permetrà dur a terme el projecte LaLiga Impulso. El 70% dels diners injectats es destinaran a infraestructures, encara que dins d'això s'hi inclou digitalització o projectes d'innovació.





Amb això, els representants dels 37 clubs adherits exposaran quines són les seves prioritats, i hauran d'assolir un acord amb CVC i Tebas.







Cal apuntar que l'elecció de Port Aventura com a lloc de reunió no és casual, sinó que La Lliga va signar una aliança amb els propietaris del parc d'atraccions per situar-hi una àrea per a la competició.