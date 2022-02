Un noi atropella mortalment una dona de 64 anys i abusa sexualment del seu cadàver

Colby Martin /@OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDAT DE VAN BUREN







Colby Martin, un noi de 29 anys de Míchigan, als Estats Units, ha estar acusat d'aixafar i provocar la mort d'una dona de 64 anys [1] . Presumptament, ho va fer de forma intencionada per abusar més tard del seu cadàver .





Tot va passar el passat 21 de setembre de 2021. Martin va atropellar mortalment una dona de 64 anys que es trobava fent una passejada i després va portar el cos fins a un bosc. L'endemà els investigadors van detenir el noi i ell mateix els va portar fins al lloc on es trobava el cos, apunta New York Post .





En un primer moment el van acusar d'homicidi involuntari i d'amagar un cos. Aleshores, va ingressar a la presó i se li va fixar una fiança de 300.000 dòlars, per la qual cosa va poder sortir.





Tot i això, en seguir endavant amb la investigació van descobrir que al cadàver de la dona hi havia ADN de Martin, per la qual cosa n'havia abusat sexualment. A més, van trobar al seu historial de cerca d'internet que s'havia interessat per pornografia amb dones mortes.





Després d'això, va tornar a entrar a la presó i està esperant judici mentre la Fiscalia reuneix proves per acusar-lo.