Les inundacions al sud del Brasil deixen almenys 171 morts i 126 desapareguts

Conseqüències de les inundacions al Brasil @ep





Un lliscament de terra provocat per l'acumulació d'aigües torrencials al municipi muntanyenc de Petrópolis, a l'estat de Rio de Janeiro, i que ha arrasat amb àmplies zones de la localitat, ha deixat almenys 171 morts i 126 desapareguts, arribant a les xifres de la major catàstrofe que va sofrir el municipi brasiler de Serra Fluminense el 1988.





La Policia Civil ha difós aquest diumenge una nova llista amb la identificació de part dels morts, 19 més que en el recompte del dissabte. El registre de persones desaparegudes, segons la Comissaria de Descobriment de Parador, ha baixat de 165 a 126 en l'última actualització, segons ha pogut saber 'O Globo'.





S'han reforçat les tasques de cerca amb noves dotacions de bombers provinents d'altres estats brasilers, que compten a més amb 36 gossos rastrejadors per trobar a les víctimes desaparegudes, segons ha informat l'Agència Brasil.





La major tragèdia per inundacions registrada a la zona va succeir el 5 de febrer de 1988 al municipi brasiler de Serra Fluminense i va deixar 171 morts.





Les autoritats ja han catalogat les pluges com "les pitjors registrades en un segle", i s'han mostrat preocupades per la possibilitat que hi hagi nous lliscaments de terra, donat que el pronòstic meteorològic prediu més pluges aquest cap de setmana, segons ha explicat Agència Brasil.





Així mateix, existeix preocupació per la transmissió de malalties, per la qual cosa el Departament de Salut del Brasil ha recomanat als ciutadans que han tingut contacte amb l'aigua de la inundació o que han tingut lesions a la pell que estiguin atents a possibles símptomes.