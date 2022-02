Telefónica viatja del 5G al metavers amb innovadores propostes de valor i de transformació digital al MWC

La companyia Telefónica participarà a l'edició de 2022 del Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març , i ho farà presentant una innovadora i avantguardista proposta de valor que permetrà mostrar l'ampli catàleg solucions, serveis i casos d'èxit que consoliden el seu lideratge tecnològic i la seva condició de soci de referència de les empreses i la indústria en l'actual transformació digital. Amb la combinació d'una participació presencial i virtual, aconseguida mitjançant una revolucionària representació de l'estand físic al metavers, Telefónica oferirà als visitants una experiència única basada en la qualitat dels continguts mostrats i en la contínua i variada activitat que es desenvoluparà al Àgora, amb sessions i presentacions sobre 5G, telepresència hologràfica, ús de drones a la indústria o gaming.





Telefónica exposarà la seva experiència, capacitat i compromís perquè les empreses, les administracions públiques i el conjunt de la societat aprofitin l'extraordinària oportunitat que la digitalització i la connectivitat ofereixen . D'altra banda, demostrarà tot el que hi pot fer i els beneficis que les seves solucions proporcionen perquè les empreses siguin més eficients, sostenibles i segures. Amb el 5G com a eix central, el Grup exhibirà totes les possibilitats que contenen tecnologies com la Intel·ligència Artificial, IoT, Edge Computing, Cloud, Big Data o Blockchain.





952 METRES QUADRATS AL SERVEI DE LA INNOVACIÓ





Els 952 metres quadrats que acolliran l'expositor de Telefónica a l'MWC estaran al servei de la innovació i dels casos d'èxit que la companyia posarà a disposició dels visitants. L'estand disposarà de quatre àrees amb propostes de transformació sectorials.





'Industria Intel·ligent' convidarà el visitant a submergir-se en una experiència 360 per sentir com la Indústria 4.0 està evolucionant gràcies a un factor clau: la connectivitat 5G; 'Edificis Intel·ligents' exhibirà una proposta integradora i diferencial per a edificis basada en diferents solucions tecnològiques, capaces d'incrementar l'eficiència, reduir costos, promoure la sostenibilitat, millorar l'experiència d'usuari i incrementar la seguretat; '5G Bartender' posarà en valor l'ús del 5G i l'Edge Computing per proporcionar el control en temps real de serveis de càtering escalables i eficients amb què atendre increments de demanda en moments concrets; i 'Hogar Digital' mostrarà la millor oferta en connectivitat, entreteniment i seguretat a la llar a través de les noves i millorades experiències que tenen a la seva disposició els gamers, la realitat augmentada i immersiva, i la integració d'aplicacions i funcionalitats per a desenvolupar les capacitats de Movistar Home. En tots els casos, Telefónica exerceix de subministrador i integrador de tecnologies i solucions per oferir el millor servei als clients i usuaris.





Les demostracions de l'estand es veuran reforçades per sis més que seran presentades en diverses de les sessions que s'impartiran a l'Àgora. Serà el cas de la Telepresència Hologràfica 5G , amb un esdeveniment que mostrarà el potencial i el caràcter innovador de la telepresència a través d'una entrevista a distància amb la campiona olímpica Carolina Marín que, gràcies a la realitat augmentada i el 5G, apareixerà a l'Àgora com una figura volumètrica completa amb què es podrà interactuar i parlar en temps real.





Una altra sessió, 'Robòtica 5G per a la supervisió d'entorns industrials' , s'ocuparà de les solucions que la tecnologia aporta per habilitar serveis en remot als entorns industrials. '5G Gaming Arena' serà un esdeveniment de gaming en directe per posar en relleu la qualitat i capacitat del 5G de Telefónica amb una competició de deu jugadors en directe que estaran repartits en quatre llocs diferents: Stand Telefónica, Movistar Riders Matadero de Madrid, Stand MWC i Cambra de Comerç de Lleida.





A 'El futuro está aquí: protecció amb drones de la seu de Telefónica' es mostrarà el potencial i les solucions que els drones ofereixen per a la supervisió i vigilància d'infraestructures crítiques. 'Ciberseguretat Industrial: reptes i solucions' identificarà i descriurà els reptes de ciberseguretat que presenten els entorns industrials, i com afrontar-los. I a la sessió 'Inescube Project': l'ull que veu la química dels cossos' es presentarà un dispositiu compacte i modular per a la detecció de característiques no visibles per a l'ull humà, que dóna lloc a una solució altament tecnològica que combina càmeres de visió artificial hiperespectrals amb programari basat en tecnologies dIntel·ligència Artificial.





STAND AL METAVERS





Les 'demos' de l'estand i de l'Àgora seran replicades i ampliades per la representació de l'expositor al metavers, la innovadora proposta amb què Telefónica portarà a terme aquest any la seva presència virtual al MWC. Després de la positiva experiència obtinguda a la passada edició, en aquesta edició va un pas més enllà que encaixa amb la seva vocació avantguardista i rupturista.





La representació de l'estand al metavers permetrà visitar les quatre demostracions presents a l'expositor i seguir totes les sessions de l'Àgora. A més, reforçarà la proposta de la companyia amb dos demos addicionals. Estaran dedicades al 'Manteniment predictiu amb drones 5G' , enfocada a la utilització de drones, 5G i Intel·ligència Artificial per habilitar nous usos de negoci a través de l'explotació de la recollida de dades, ia 'Ciutats Intel·ligents Cibersegures' , que mostrarà totes les claus per progressar cap a una 'smart city' que, a més d'intel·ligent, sigui segura, eficient i sostenible. L'estand de Telefónica al metavers serà encès el diumenge 27 de febrer.





L'ÀGORA COM A PUNT DE TROBADA





A més, Telefónica permetrà el seguiment de totes les sessions que se celebraran a la seva Àgora, l'auditori que serveix com a punt de trobada entre els experts i el públic per compartir l'estimulant combinació de les tecnologies més innovadores, com ara el 5G, Cloud, IoT o Edge Computing, i dels casos d'èxit reals que Telefónica pot mostrar i explicar per donar a conèixer les solucions i serveis que posa a disposició de les empreses.





Aquest any l'Àgora albergarà 26 activitats , repartides en 24 sessions i presentacions i dues 'demotours', per conèixer les demostracions amb més detall. En total, hi participaran més de 30 conferenciants de primer nivell i qualificació.





La participació dels directius, els experts i els tècnics de Telefónica es veurà reforçada per la seva presència a l'agenda de sessions que organitza GSMA. En total, 31 ponents de la companyia protagonitzaran més de 25 sessions, entre les quals destaca el discurs d'obertura que José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica i recentment nomenat president de la GSMA, oferirà el 28 de febrer al matí.





ONZE QUADERNS DIGITALS





Finalment, la proposta de Telefónica al MWC 2022 es completa amb 11 quaderns digitals que recullen les solucions, els serveis i els casos d'èxit obtinguts per la companyia a diferents indústries i sectors.





Aquests quaderns estaran disponibles al lloc web de Telefónica dedicat al Mobile. Els quaderns s'ocupen de sectors i tendències tan rellevants com la mobilitat ( 'Mobilitat intel·ligent' ), la gestió dels edificis i les instal·lacions ( 'Edificis intel·ligents' ), la salut ( 'eHealth' ), la innovació ( 'Innovació oberta' ), l'educació ( 'Educació digital' ), les pimes ( 'La Pime digital' ), la indústria ( 'Indústria connectada' ), el turisme ( 'Turisme intel·ligent' ), l'esport ( 'Sports Tech' ), l'oci i l'entreteniment ( 'Llar digital' ) i la sostenibilitat ( 'Tecnologia per al planeta' ).