Govern central i agents socials intentaran tancar aquest dilluns el trànsit dels ERTO-Covid als de la reforma laboral

Yolanda Díaz @ep





Govern, sindicats i empresaris tornaran a reunir-se aquest dilluns, a partir de les 9.30 hores, per intentar tancar la manera com els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de pandèmia transitaran cap als ERTO regulats de manera estructural en la reforma laboral vigent des de finals de 2021.





La idea és que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovi previsiblement la manera com es farà aquesta transició atès que la regulació actual dels ERTO de pandèmia finalitza el proper 28 de febrer.





La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , va anunciar divendres passat que es donarà a les empreses un mes de termini perquè puguin transitar per aquesta "passarel·la". "Anem a una situació d'un mes de transició perquè les empreses puguin canviar el model i aplicar directament la reforma laboral", va assenyalar Díaz.





Els agents socials es van reunir dijous passat amb el Govern per abordar com es farà la transició des d'aquests ERTO als regulats a la reforma laboral i tornaran a seure aquest dilluns per intentar tancar la qüestió.





La proposta que el Govern va posar sobre la taula dijous passat passa per no prorrogar la regulació dels ERTO de pandèmia més enllà del 28 de febrer i passar a aplicar els de la reforma laboral. La idea no va convèncer els sindicats, que entenen que aquesta transició entre ERTO no es pot fer de manera "precipitada".





Després d'escoltar sindicats i empresaris, Díaz va avançar que el que es farà és donar un mes de termini a les empreses perquè puguin fer aquesta transició, és a dir, fins a pràcticament finals de març. La vicepresidenta entén que és el moment de desplegar els mecanismes que van pactar el Govern i els agents socials en la reforma laboral.





Aquesta norma contempla el que s'anomena 'Mecanisme RED', uns nous ERTO que permetran reduir jornada i suspendre l'ocupació dels treballadors a l'estil dels ERTO-Covid davant de crisis cícliques i sectorials.





El que va proposar Treball dijous, segons fonts sindicals, és activar per a les agències de viatges el RED sectorial, que té com a objectiu proporcionar suport a la requalificació de treballadors d'empreses i sectors en transició que requereixen canvis permanents. Els RED sectorials han d'anar acompanyats d'un pla de requalificació.





Per evitar l'ajust d'ocupació tradicional, l'empresa pot activar aquest mecanisme durant un termini màxim d'un any (sis mesos, amb possibilitat de prorrogar sis mesos més) i facilitar el pas dels treballadors a una altra empresa mitjançant la requalificació. Per això, a més, la societat de destinació accedirà a una bonificació del 50% durant sis mesos, segons el que s'ha acordat en la reforma laboral.





Amb això, el Govern ha garantit als agents socials el manteniment del nivell de prestacions als ERTO per força major que encara es mantinguin després del 28 de febrer.





La vicepresidenta ha insistit els últims dies que tant els treballadors com les empreses poden estar "absolutament tranquils" davant la finalització dels ERTO-Covid. "El que farem és un mecanisme d'adaptació dels ERTO actuals cap a la reforma laboral. Transitarem des del model actual a l'ERTO estructural de la reforma", va explicar.





QUEDEN 104.000 TREBALLADORS EN ERT





A mitjan aquest mes, la xifra de treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) se situava en 104.363, xifra lleugerament inferior a les existents a finals de gener (105.043), segons les dades que va facilitar divendres passat el ministre de Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.





Els ERTO de pandèmia continuen concentrant-se en determinats sectors, com les agències de viatges (10,8% dels seus afiliats a ERTO); transport aeri i serveis d'allotjament (8% en tots dos casos); jocs d'atzar i cases d'apostes (6%); arts gràfiques (4%); activitats artístiques (3%), i hostaleria (2%).





En el cas dels ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ERTO-ETOP), el nombre d'afectats el 17 de febrer era de 13.644, davant els 11.778 registrats a tancament del gener.





A més de la força major clàssica, la nova regulació que introdueix la reforma laboral incorpora, com a causa específica de l'ERTO, l'impediment o les limitacions a l'activitat derivades de decisions governamentals.





La reducció de jornada d'aquests processos serà d'entre un 10% i un 70% i durant el període de vigència de l'ERTO, l'empresa podrà afectar i desafectar persones treballadores, com als ERTO ETOP, prèvia informació als sindicats i comunicació a la Seguretat Social. A més, mantindran les garanties en l'ocupació dels actuals ERTO-Covid.





En el cas dels ERTO ETOP, les exoneracions empresarials seran del 20%, condicionades a la realització d'accions formatives, i en el cas dels de força major, del 90%. Estaran vinculades al manteniment de l'ocupació i les empreses veuran augmentat el crèdit disponible per a la formació.





EL MECANISME XARXA





Juntament amb això, la reforma laboral acordada entre el Govern i els agents socials crea el que s'ha denominat 'Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització a l'Ocupació', una eina que permetrà reduir jornada i suspendre l'ocupació dels treballadors a l'estil de els ERTO de pandèmia.





La reforma estableix dues modalitats d'ERTO RED: la cíclica, que proporcionarà a les empreses un marc estable davant d'una caiguda transitòria o cíclica de la seva demanda per causes macroeconòmiques, per evitar acomiadaments immediats al xoc, i la sectorial, que proporcionarà suport a la requalificació de treballadors d'empreses i sectors en transició que requereixen canvis permanents. Aquesta és la que s'aplica a les agències de viatges.





En el cas dels RED cíclics, les empreses podran suspendre part dels treballadors durant un termini màxim d'un any en lloc d'acomiadar-los. Durant aquest període de suspensió s'incentivarà la formació dels treballadors i s'estableixen exoneracions a les cotitzacions a la Seguretat Social decreixents en el temps.





Els treballadors percebran el 70% de la base reguladora durant tot el període en què es trobin en un procés RED, fins a un màxim del 225% de l'Iprem. En totes dues modalitats, es podran accedir a exoneracions a la Seguretat Social.





Concretament, en la modalitat cíclica, durant els primers quatre mesos, les empreses tindran una exoneració del 60%; entre el cinquè i el vuitè mes, del 30%, i a partir del novè, del 20%. A la modalitat sectorial seran del 40%, condicionades a la realització d'activitats de formació.