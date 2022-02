L'oreneta, una crítica de la hipocresia sobre l'acceptació de la diversitat sexual (Villarroel)

En un panorama teatral generós en la seva oferta de gèneres banals, resulta una agradable sorpresa trobar-se amb una obra com “L'oreneta”, que ha escrit Guillem Clúa i dirigit Josep Maria Mestres i que es presenta al Villarroel Teatre. Els explicarem el perquè.





Clou part en el text dramàtic d'un fet banal com és el desig d'un jove anomenat Ramon per perfeccionar la seva interpretació coral amb el propòsit d'homenatjar la seva mare interpretant la seva cançó favorita, la que dóna títol a l'obra, a la cerimònia fúnebre que se'l rendirà. Acudeix a una prestigiosa mestra de cant amb què entaularà una relació que s'anirà complicant en el transcurs dels noranta minuts que dura l'obra i que portarà al descobriment dels estrets llaços que, en realitat, han estat unint des de temps enrere tots dos personatges, encara que un d'ells ho hagués ignorat.





Obra l'Oreneta /@Ruano





El context el marca la mort del fill d'Amelia, la professora, que inicialment atribueix, en la conversa amb el seu visitant estrany, a un accident, quan en realitat s'havia produït com a conseqüència d'un atemptat terrorista d'empremta islàmica ocorregut en un local caracteritzat per l'afluència de públic gai. Un cop aclarida la veracitat d'aquest fet, s'inicia una llarga conversa entre els personatges que va descobrint facetes insòlites i adquireix un to progressivament dramàtic fins que l'habilitat de l'autor condueix la situació a un final inesperat on es demostra que, encara no havent-se conegut Ramon i Amelia fins a aquesta trobada, en realitat havien estat fortament units des de feia anys per un vincle comú.





Hi ha dos elements remarcables a “L'Oreneta”. El primer, el text, que ha estat molt ben escrit per Clúa i, sobretot, desenvolupat amb una excel·lent cadència narrativa, ja que l'autor va desgranant a poc a poc les claus d'una situació que un dels personatges ignora -o en part fingeix ignorar- i que una circumstància puntual el porta inadvertidament al coneixement -i al reconeixement- real de la mateixa i, sobretot i no sense una denodada lluita interior, a la realització d'un canvi copernicà en la qualificació dels fets que van ser causa del pèrdua del tercer personatge, eix al voltant del que gira l'obra i del que només veiem en una fotografia emmarcada.





El segon element a considerar és la interpretació d'Emma Vilarasau, que cal qualificar d'excel·lent. La dona aspra i distant del principi de l'obra, envanida i segura de si mateixa, es veu obligada a canviar de registre a mesura que avança l'acció dramàtica fins a convertir-se en una mare desvalguda i desconsolada no tan sols per l'esborrable record del fill perdut, sinó sobretot pel descobriment d'una singularitat agosaradament ignorada. La diversitat de matisos, tons i forma d'expressió que obliga l'evolució psicològica són traduïts per Vilarasau de manera impecable i, a més, amb una dicció perfecta, i això en uns temps en què es parla als escenaris sense que s'entengui gaire bé el que diuen molts intèrprets.





No menys encertat hi ha Dafnis Balduz, el noi que va venir a rebre unes classes i que fet i fet va resultar ser molt més que un mer alumne poc dotat vocalment, però tenaç. I pertinaç, sobretot, en la recerca de la veritat i en la reivindicació que l'odi a la diversitat sexual ha de ser reconegut expressament com a tal i no amagat sota la capa d'altres motivacions que tendeixen a desvalorar-lo. En definitiva, Clúa denuncia una cosa tan evident com que malgrat que la nostra societat accepta actualment amb normalitat comportaments que en altre temps resultaven maleïts, continua existint una tenaç hipocresia en la seva suposada normalització.





La reacció final del públic, bona part del mateix lloc dret i amb aplaudiments eixordadors i braus entusiastes va resultar, en aquest cas, plenament justificada.