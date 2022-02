Els EUA alerten que Rússia prepara llistes d'ucraïnesos "per ser assassinats o enviats a camps"

Joe Biden @ep





Els Estats Units han alertat Nacions Unides que compta amb informació que mostraria que Rússia està preparant llistes d'ucraïnesos "per ser assassinats o enviats a camps després d'una ocupació militar" del país, segons ha informat el diari nord-americà 'The Washington Post'.





"Tenim informació creïble que indica que les forces russes estan creant llistes d'ucraïnesos identificats per ser assassinats o enviats a campaments després d'una ocupació militar", indica la carta, signada per l'ambaixadora dels Estats Units davant de l'ONU i d'altres organitzacions internacionals a Ginebra, Bathsheba Crocker.





Així mateix, destaca que l'Administració de Joe Biden compta amb informació que indica que les forces russes probablement farien servir "mesures letals" per reprimir protestes pacífiques i altres "exercicis pacífics percebuts com a resistència per part de poblacions civils".





La carta, enviada a l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, afirma que els plans de Moscou després d'una possible invasió inclouen tortures, desaparicions forçoses i "un patiment humà generalitzat".





"M'agradaria cridar la seva atenció sobre la preocupant informació obtinguda recentment pels Estats Units, que apunta que s'estan planificant violacions i abusos dels Drets Humans després d'una invasió més gran", recull la carta, sense detallar la naturalesa a la informació d'Intel·ligència en què es fonamenta per realitzar aquestes afirmacions.





"Aquests actes, que en operacions russes passades han inclòs assassinats selectius, segrestos, desaparicions forçoses, detencions injustes i l'ús de tortures, probablement serien comesos contra els que s'oposen a les accions russes", ressalta el document, segons 'The Washington Post'.





En aquest sentit, Crocker destaca que entre els objectius estarien dissidents russos i bielorussos exiliats a Ucraïna, periodistes, activistes anticorrupció i "poblacions vulnerables, com a minories religioses i ètniques, a més de persones LGBTQI".





Biden i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acceptat la proposta del president de França, Emmanuel Macron, de celebrar una cimera sobre Ucraïna en què es parlarà també de "seguretat i estabilitat estratègica a Europa", segons ha informat l'Elisi, davant el repunt de les tensions al voltant d'Ucraïna.