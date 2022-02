Un estudiant perd les dues cames després d'ingerir menjar del dia anterior

Un plat de fideus /@Pixabay





Un estudiant de 19 anys va perdre les dues cames en desenvolupar una sepsi mortal després de menjar un plat de fideus, pollastre i arròs del dia anterior, informa Mirror.





Pel que sembla, el noi es va menjar un plat de menjar per portar que un amic seu havia demanat la nit prèvia. Immediatament, em va començar a trobar malament. "El pacient havia estat bé fins a 20 hores abans d'aquesta admissió quan va desenvolupar dolor abdominal difús i nàusees ", va informar el New England Journal of Medicine.





The Journal va afegir: "El dolor abdominal i els vòmits van ser seguits pel desenvolupament de calfreds, debilitat generalitzada, miàlgies difuses que empitjoren progressivament, dolor al pit, dificultat per respirar, mal de cap, rigidesa al coll i visió borrosa".





"Cinc hores abans d'aquesta admissió, es va desenvolupar una coloració porpra de la pell i un amic va portar el pacient al departament d'emergències d´un hospital per a la seva avaluació. Es va confirmar que patia una infecció bacteriana agressiva que va fer que els seus ronyons fallessin i la seva sang comencés a coagular-se ”.





En concret, la seva sang va donar positiu a Neisseria meningitidis, un tipus de sepsi que pot arribar a ser mortal. Van haver de traslladar-lo a un segon hospital en helicòpter a causa del seu greu estat de salut. El noi va perdre les dues cames.