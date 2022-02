CaixaBank escull les “start-ups” Nax Solutions, Trak i Deeder per desenvolupar projectes d'innovació conjunts

Les start-ups Nax Solutions, Trak i Deeder han resultat guanyadores de la segona edició del programa d'innovació oberta DayOne Open Innovation Program, impulsat per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors.

D'aquesta manera, questes empreses treballaran durant els propers mesos amb els equips de negoci d’AgroBank (línia de negoci per al sector agroalimentari), CaixaBank Sèniors (serveis financers per a persones grans) i VidaCaixa (filial asseguradora de CaixaBank) per dissenyar projectes d'innovació conjunts.









D’esquerra a dreta: Carlos Rodriguez-Sierra, COO de Trak; Jon Vital, CEO de Trak, i Daniel Soler, CTO de Trak /@CAIXABANK



L'entitat, amb aquesta iniciativa, té com a objectiu apropar l'ecosistema emprenedor a les diferents àrees de negoci del Grup i col·laborar per a la solució de reptes de negoci actuals relacionats amb la producció sostenible en el sector agroalimentari, reinventar la subscripció a les assegurances de vida mitjançant solucions disruptives d'alt valor afegit i l'envelliment actiu i la lluita contra la fragilitat.





Les línies de col·laboració en les quals aquestes empreses treballaran amb CaixaBank per realitzar una prova de concepte estan relacionades amb el sector agroalimentari, el col·lectiu sènior i les assegurances de vida.





- Nax Solutions (Alacant) ha desenvolupat una plataforma que en segons pot dir-li a l'agricultor on ha d'aplicar més aigua, afegir més fertilitzant, on hi ha més anomalia… amb l'objectiu de reduir costos i augmentar productivitat. És l'única empresa especialista només en el processament d'imatges satel·litàries i intel·ligència artificial que adequa cada projecte a mesura. Nax Solutions treballarà amb l'equip d’AgroBank per avançar en la transformació sostenible del sector agroalimentària. Amb el pilot que faran, podran indicar com està el cultiu i com hauria d'estar en diferents aspectes com a productivitat, reg, salut, plagues… contribuint així a reduir costos, augmentar la producció i disminuir l'impacte ambiental.





- Trak (Guipúscoa) és una eina de tele-rehabilitació i monitoratge de pacients per professionals sanitaris basada en intel·ligència artificial. Ofereix assistència virtual en la rutina d'exercicis, una experiència personalitzada, monitoratge de l'evolució i experiència adaptada al col·lectiu sènior. Gràcies a la intel·ligència artificial, analitza els moviments corporals en temps real, identifica postures o moviments incorrectes i genera mètriques objectives dels exercicis. Trak treballarà amb l'equip de CaixaBank Sèniors per oferir un servei de tele-fisioteràpia domiciliari a clients sèniors.





- Deeder (Catalunya) és una solució que permet agilitar la interacció amb el client a través d'aplicacions de missatgeria com a WhatsApp o Telegram i simplificar la signatura gràcies a la integració de Blockchain. D'aquesta manera, en una senzilla i àgil conversa amb el client és possible formalitzar un document legal amb totes les garanties de seguretat legal i confidencialitat. Amb l'objectiu d'aconseguir una innovadora i àgil transformació de l'experiència del client en la contractació d'assegurances de vida, VidaCaixa comptarà amb Deeder en la digitalització del procés de subscripció permetent una interacció més eficaç que impulsarà al seu torn l'eficiència de processos vinculats dins de la companyia.





Aquestes empreses han estat seleccionades entre start-ups que han participat en edicions anteriors dels Premis EmprenedorXXI i clients de DayOne que s'han presentat a aquesta convocatòria per un jurat integrat per representants del grup CaixaBank que ha comptat amb el suport de l'àrea de Open Innovation de CaixaBank Payments & Consumer i experts en innovació per a l'avaluació dels projectes presentats.





ESCENARI DE COL·LABORACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT D'INNOVACIÓ





La iniciativa s'emmarca en l'aposta de CaixaBank per un escenari de col·laboració amb start-ups i fintech en el desenvolupament d'innovació. Aquesta col·laboració permet millorar agilitat i eficiència en innovació, accelerar el temps des que sorgeix una idea fins que es comercialitza el nou producte o servei i permet identificar talent.





Al seu torn, per a les start-ups, col·laborar amb empreses com CaixaBank els permet escalar ràpidament. CaixaBank impulsa iniciatives de co-creació amb start-ups i fintechs per afavorir la innovació compartida, exemple d'això és Zone2boost. Aquestes iniciatives permeten el llançament de projectes innovadors que donin resposta a les noves necessitats de la societat.