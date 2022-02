La Policia Nacional salva un matrimoni que seria assassinat pel seu propi fill

POLICIA NACIONAL





La Policia Nacional ha salvat fa uns dies un matrimoni amenaçat de ser assassinat a punyalades pel seu propi fill al seu pis del madrileny districte de Chamartín, ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





Els fets van passar divendres a les 6 del matí en un habitatge proper a l'estació de Chamartín. En un possible brot psicòtic, un jove de 28 anys es va despertar i va anar a l'habitació del matrimoni, d'uns 60 anys, i va començar a asfixiar el pare. Però la seva mare es va despertar i ho va impedir.





En aquell moment, el noi va agafar un ganivet de 30 centímetres i va intentar degollar el pare i apunyalar la seva mare els qui, ferits, van aconseguir refugiar-se en una habitació de la casa, col·locant els mobles a la porta perquè el seu fill no ho obrís.





Davant els crits del matrimoni, els veïns van trucar a la Policia Nacional, els agents del qual van haver de tirar la porta a baix amb un ariet davant les peticions desesperades de la mare que "entressin ja perquè si no els matava". Quan van accedir al pis, l'agressor es va abalançar cap a ells amb el mateix ganivet, però els agents el van frenar, el van desarmar i el van detenir.





El jove va ser traslladat a la Unitat Psiquiàtrica de l'hospital de la Pau. Pateix esquizofrènia i havia tingut un brot psicòtic. De fet, no era la primera vegada que patia un brot, però no tan violent. Els pares ocultaven els ganivets a la casa per evitar que poguessin ser utilitzats pel seu fill, han indicat a Europa Press fonts de la investigació.