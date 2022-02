El Grup Social ONCE dona suport amb 11 milions de cupons a la igualtat de la dona en tots els àmbits

El Grup Social ONCE dona suport, amb un total d'11 milions de cupons recorrent tots els racons del territori, a la igualtat de la dona tant en l'àmbit laboral i salarial com en tots els altres. A més, reivindica la necessitat d'eliminar definitivament les bretxes de gènere. Per aquesta raó dedica el seu cupó del 22 de febrer al Dia de la Igualtat Salarial i el del 8 de març al Dia Internacional de la Dona.





“Pel Grup Social ONCE, la igualtat està al nostre ADN. Ho diem des de fa anys: Iguals per a avui, iguals per a demà. Sempre”, afirma Enric Botí, Delegat Territorial d’ONCE Catalunya. I assegura: “Amb mateixa feina, mateix salari. Això és innegociable. El treball i el sou són dues bases per a tenir una vida plena i independent. Sense la garantia d'una retribució digna, les dones amb discapacitat no poden aspirar amb llibertat a tenir una vida en igualtat”.





Cupó del día de la Igualtat Salarial / @ONCE





Amb aquests dos cupons, el Grup Social ONCE reivindica l'eliminació de la bretxa salarial per qüestions de gènere, i també per discapacitat, per assolir un món amb les mateixes oportunitats de progrés per a tothom. A més, vol recordar que al Grup Social ONCE hi treballen més de 30.000 dones amb les mateixes condicions salarials que els seus companys, i representen gairebé un 43% de la plantilla total.









Així, des de l'inici de l'ONCE, fa més de 83 anys, es va decidir que les persones que ocupen llocs de treball del mateix valor, cobren el mateix, amb independència que siguin dones o homes, i que tinguin discapacitat o no.





Els salaris de les persones amb discapacitat a Espanya presenten una corba negativa en els darrers 10 anys respecte al conjunt de la població, i aquesta tendència s'accentua més en les dones amb discapacitat, fet que provoca que aquestes es trobin en una situació de més discriminació i vulnerabilitat.





Des del 2010 fins al 2019 (últimes dades disponibles de l'INE), el salari de les persones amb discapacitat amb prou feines s'ha incrementat un 0,10%, fet que es tradueix en un augment de només 20 euros en nou anys. Tot i això, el salari mitjà de les persones sense discapacitat s'ha incrementat un 7,3% en els últims nou anys. Aquestes dades evidencien que el salari de les persones amb discapacitat és un 16,1% inferior al de les persones sense, cosa que es tradueix que les primeres cobren anualment uns 4.000 euros menys que les segones.





DONA AMB DISCAPACITAT, COBREN 500 EUROS MENYS QUE EL 2010





En el cas de les dones amb discapacitat, la situació encara és més desfavorable. L'evolució del seu salari és clarament pitjor, i la retribució actual és un 2,5% inferior a la percebuda el 2010, és a dir, les dones amb discapacitat cobren ara gairebé 500 euros menys que l'any 2010.





Una vegada més, s'aprecia doble discriminació, per gènere i discapacitat, ja que les dones sense discapacitat han millorat el seu salari mitjà un 10,2% en els darrers nou anys, per elevar la diferència salarial entre dones amb i sense discapacitat fins al 13,3%.





D'altra banda, la menor edat també incideix en la precarietat salarial, per la seva menor experiència, fet que es reflecteix que el salari de les dones més joves amb discapacitat pujava el 2019 a 12.478,20 euros bruts anuals, és a dir, uns 2.400 euros anuals menys que per a les dones joves sense discapacitat, i 2.006 euros menys que per als homes joves amb discapacitat.





Per tipus de discapacitat, el salari de les persones amb discapacitat intellectual sol tenir la cota més baixa, amb només 13.136 euros bruts anuals. En aquest grup de persones, les dones reben un salari encara més baix, només de 11.390,70 euros en dotze mesos.





IGUALTAT EN EL GRUP SOCIAL ONCE





Cupó del Día de la Dona /@ONCE





El Grup Social ONCE (ONCE, Fundació ONCE i ILUNION) és el quart major ocupador espanyol no públic, amb més de 72.000 treballadores i treballadors, un 58% dels quals són persones amb discapacitat. I compleix criteris de paritat, atès que les treballadores freguen el 43% de la plantilla, i són més de 30.000 les dones empleades, de les quals gairebé un 50% tenen discapacitat. I el màxim òrgan de govern, el Consell General de l'ONCE, és paritari (sis homes i cinc dones), amb dues vicepresidentes.







A més, la incorporació de nous empleats/des al Grup Social ONCE contempla discriminació positiva, i davant igualtat de condicions a la terna final de candidats/es, s'ha de seleccionar la persona del gènere menys representat a l'àrea o departament en què es necessita cobrir la vacant, contribuint a assolir un equilibri horitzontal més gran entre treballadores i treballadors.





Per avançar en aquesta línia, el Grup Social ONCE treballa des de l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats, basat en els principis d'igualtat, no discriminació, acció positiva i accessibilitat universal, promovent que l'Organització se n'impregni transversalment.





En aquesta línia, Fundació ONCE ha llançat diversos vídeos de sensibilització i un programa de millora de l'ocupabilitat per a dones víctimes de violència de gènere amb discapacitat, amb el compromís d'atendre almenys 1.140 dones, inserir laboralment 244 i donar suport a 13 accions de emprenedoria. ILUNION obre les portes laborals a la contractació d'aquestes dones, amb 110 llocs de treball per a elles el 2021; i l'ONCE ha posat en marxa la figura de l'Agent d'Igualtat (comptant amb 22 a tot el territori), impulsada al darrer conveni collectiu i al Pla d'Igualtat.





Per la seva banda, el Consell General de l'ONCE ha posat en marxa el projecte “Discapacitat amb Talent a Femení”, amb la finalitat d'incrementar la presència de dones amb discapacitat a la plantilla del Grup Social ONCE, i per això, per exemple, es treballa per millorar la presència femenina al collectiu d'agents venedors/es dels productes de loteria responsable de l'ONCE, un treball digne pel qual no es cobra diferent per qüestions de gènere.