La segona edició de BWAW reunirà 50 veus expertes

La segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles, comptarà amb la participació de 50 professionals de diversos perfils i àmbits amb la finalitat d'accelerar la igualtat d'oportunitats de la dona al sector empresarial i industrial. Aquesta edició, que se celebrarà entre els dies 8 i 10 de març, tornarà a comptar amb la col·laboració del Consell de la Dona de Zona Franca de Barcelona, el primer de l'àmbit industrial, format per 14 dones directives d'empreses situades al Polígon de la Zona Franca de Barcelona.





Fotografia d'arxiu de la BWAW 2021 /@CZFB





Entre els ponents més importants hi haurà María Neira, directora del Departament de Salut Pública i de l'Ambient a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya i la Fundació Incyde, o Natalia Bayona , directora del departament d'Innovació, Educació i Inversions de lOrganització Mundial del Turisme (OMT). També hi participaran Igone Bartumeu, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Àrea Est a Coca-Cola, Blanca Sorigué, directora general del CZFB o Maria Eugenia Gay, delegada del Govern a Catalunya.







D'altra banda, destaquen les participacions de Josep Maria Martorell , director associat de BSC-CNS, Iñaki Ortega Cachón, professor a la UNIR, Sara Berbel, gerent municipal de l'Ajuntament de Barcelona, Berta Canals i Renau, directora de la Fundació Privada SORLI o Laura Pérez Castaño, Tinent d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.





L'esdeveniment es retransmetrà des de les instal·lacions de RTVE a Barcelona els dies 8 i 9 de març i el 10 de març a Madrid. Es podrà seguir de forma en línia, ja que pretén ser un punt de trobada per assolir solucions que permetin aconseguir un canvi real en la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i industrial. Per això, els ponents es distribuiran en 12 sessions amb temàtiques de caràcter diferent i diversos formats per visibilitzar la dona dins dels diferents sectors de l'economia.





LIDERAR EL CANVI DES DEL TREBALL CONJUNT





Barcelona Woman Acceleration Week torna a posar en valor, per segon any consecutiu, una filosofia de paritat dins del seu compromís amb la igualtat de gènere a l'àmbit laboral. Per això, en aquesta edició tornarà a involucrar experts d'ambdós gèneres i es dirigeix també a un públic heterogeni per aconseguir una transformació real per avançar cap a una indústria de futur que es preveu més neta, molt més tecnològica i amb més presència femenina.





Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de BWAW, ha volgut destacar el caràcter paritari de l'esdeveniment ."Estem convençuts que només així es pot avançar cap a la igualtat d'oportunitats i, per això, BWAW donarà veu tant a dones expertes a nivell nacional i internacional, com a importants representants masculins, a fi de poder abordar la problemàtica des de diferents perspectives i en conjunt”.





Per la seva banda, Pere Navarro delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha dit que volia posar en valor “la gran varietat de perfils professionals que tindran l'oportunitat d'aportar la seva visió i impulsar accions de canvi enfocades a la promoció de la dona als àmbits empresarial i industrial laboral. En ple desenvolupament de la nova economia i d'una indústria 4.0 també hem d'accelerar a la paritat de gènere a l'entorn laboral”.