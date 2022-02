Coneix els símptomes del càncer de penis, el gran desconegut entre els homes

@unsplash





El càncer de penis és un dels tumors més desconeguts per la població. Un dels problemes que presenta és que, en ser tan infreqüent, hi haurà gent fins i tot que pensi que no es pot produir un tumor al penis i, a més, sent la zona que és, de vegades, els pacients tenen certa reticència a consultar amb l'uròleg, de manera que si el tumor va avançant pot fer que, quan es consulti, sigui massa tard, ja sigui incurable, i comprometi la supervivència del pacient.





A zones desenvolupades, com Europa o els Estats Units, la incidència està al voltant d'un home de cada 100.000 a l'any. "Això vol dir que si, a Espanya, fem un càlcul que hi ha al voltant de 47 milions d'habitants, a l'any es diagnostiquen uns 460 o 470 càncers de penis , cosa que ens dóna una idea de com és d'infreqüent", explica en una entrevista amb Infosalus el doctor Fèlix Guerrero Ramos, responsable de la Unitat d'Uro-Oncologia de ROC Clinic.





Curiosament, ressalta que segons les guies europees d'Urologia, la incidència més alta de cáncer de pene a Europa és a Albacete, a Espanya. "Aquí seria, si la mitjana està al voltant d'1, a Albacete la incidència de càncer de penis va al voltant d'1,75-1,8 homes per cada 00.000 homes i any", postil·la.





SÍMPTOMES DEL CÀNCER DE PENIS





L'expert de ROC Clinic indica que, "afortunadament", aquest tumor mostra la simptomatologia de forma molt primerenca, ja que es produeix per l'aparició d'una lesió al penis , en qualsevol

localització d'aquest (gland, per sota del gland, al prepuci, etc). El més habitual, segons assegura, és que surtin al voltant del gland o el prepuci.





Quant als símptomes concrets sosté que es pot produir l'aparició d'una lesió vermella, una lesió amb un envermelliment a la zona del gland que no existia prèviament ; una petita berruga al penis; o pot manifestar-se també com una zona més escamosa, on la mucosa de la zona apareix com a més resseca.





"L'important és que un pacient, davant l'aparició de qualsevol lesió al penis que no vegi normal i que no estigués prèviament, consulti amb un uròleg, ja que caldrà veure aquesta lesió", assevera el doctor Guerrero Ramos.





També cal dir que, de vegades, el càncer de penis comença com una lesió premaligna, és a dir, una lesió que, si bé no té un impacte gran i no és un gran tumor, pot arribar a comprometre la vida del pacient si es deixa evolucionar.





TIPUS DE CÀNCER DE PENIS I DIAGNÒSTIC





Hi ha diferents subtipus de càncer de penis atenent, sobretot, la histologia, és a dir, les cèl·lules que el produeixen, concreta aquest expert, sent el més freqüent el carcinoma escatós , que comprèn al voltant del 50-60% dels casos de càncer de penis, podent ser aquest més o menys agressiu.





Pel que fa al diagnòstic del càncer de penis sol ser clínic, és a dir, es realitza perquè el pacient acudeix a la consulta on, "amb molt alta precisió, un uròleg més o menys experimentat sap si és o no és un tumor al penis" . Aquí adverteix el doctor Guerrero Ramos que en cas de dubte sempre s'aconsella la biòpsia que, si confirma càncer de penis, es durà a terme el tractament oportú.





"Quant a proves diagnòstiques per al càncer de penis, no hi ha marcadors en sang, com pot haver-hi el PSA per a la pròstata, i tampoc és habitual fer servir les proves d'imatge. Es poden fer servir les proves d'imatge en casos de sospita, de que hi ha alguna metàstasi, per descartar això, però simplement, amb una exploració física, veient el penis i tocant també els engonals per descartar que aquest tumor no estigui estès als ganglis inguinals és suficient (és el primer lloc on el càncer de penis metatastitza)", aclareix.