Ayuso arracona Casado : "No es pot passar per alt ni quedar gratis aquest perjudici"

Isabel Díaz Ayuso @ep





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha sostingut aquest dilluns que la situació actual del PP és "insostenible" i ha subratllat que "no es pot passar per alt ni quedar gratis" haver causat aquest perjudici contra ella.





En resposta a les preguntes dels periodistes, a la inauguració de la biblioteca Princesa Leonor, a Boadilla del Monte, ha subratllat que si hi ha d'haver dimissions en el seu partit "s'haurà de veure aquests dies" però ha remarcat que el que " no pot passar per alt ni quedar gratis haver causat aquest perjudici a la Comunitat de Madrid" , haver robat la seva "presumpció d'innocència" després de 18 anys militant a la casa i "el tracte que li està oferint a la seva família".





"Se la persegueix amb càmeres fins i tot al poble. S'estan tota l'estona comptant als mitjans de comunicació mitges veritats d'una família que durant més de 30 anys es va dedicar al mateix sector. Han arribat fins i tot a vincular la meva mare en factures i en contractes quan és una dona vídua i jubilada fa més de quinze anys”, ha manifestat.





Per a la presidenta, "això no es pot passar per alt" i "és gravíssim el que ha passat". "Evidentment jo no puc mirar cap a una altra banda i pretendre que tot segueixi igual. No ho sé, algú haurà de decidir què ha passat aquí i prendre responsabilitats", ha remarcat.