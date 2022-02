Les milícies de Donetsk denuncien dues morts per atacs d'Ucraïna al Donbass

Un soldado, del ejército ucraniano, camina por la línea del frente, a 19 de febrero de 2022, en Avdiivka, Oblast de Donetsk (Ucrania).







Les milícies de Donetsk han denunciat aquest dilluns la mort de dues persones a causa dels trets de l'Exèrcit d'Ucraïna contra les seves posicions a l'est del país, enmig del repunt dels combats aquests dies i de les tensions per una possible invasió russa al país europeu.





La Milícia Popular de la República Popular de Donetsk ha assenyalat que un combatent ha mort i tres han resultat ferits com a resultat de l'agressió ucraïnesa", abans d'afegir que un miner que esperava l'autobús prop d'una mina ha mort en un atac amb projectils de morter.





Així mateix, ha apuntat que en les últimes 24 hores s'han registrat 54 violacions de l'acord de l'alto el foc, que se sumen a les 66 que han denunciat les milícies de l'autoproclamada República Popular de Lugansk. El portaveu de la Milícia Popular de Lugansk, Ivan Filiponenko, ha assenyalat que tres civils han resultat ferits en aquests enfrontaments.





"Els militants ucraïnesos han bombardat 24 assentaments a la república utilitzant armes prohibides pels acords de Minsk", ha denunciat Filiponenko al canal de Telegram de la Milícia Popular de la LPR aquest dilluns, tal com ha recollit l'agència de notícies russa TASS.





En aquest context, l'autoproclamada República Popular de Lugansk ha iniciat la mobilització "voluntària". El líder de la república, Leonid Pàssetxnik, ha ordenat reclutar per al servei militar homes més grans de 55 anys de manera voluntària", segons ha informat l'agència Sputnik.





Diumenge, la missió d'observadors de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) va informar d'un increment de l'ús d'armament de calibre superior als 100 millímetres, prohibit en virtut de l'alto el foc previst en els acords de Minsk.