Un militant del PP denúncia 'Gènova' per no convocar el Congrés Regional de Madrid

El Jutjat de Primera Instància número 58 de Madrid ha iniciat els tràmits processals després de l'entrada d'una demanda d'un militant del PP i d'una associació contra el partit que lidera Pablo Casado per no convocar el Congrés Regional de Madrid per renovar l'Executiva regional del partit en excedir-se els terminis previstos conforme als Estatuts.





L'admissió de la demanda coincideix amb el cas del presumpte espionatge a l'entorn de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , que ha donat lloc a la crisi interna més gran del partit des que el lidera Pablo Casado .





A la demanda, avançada per 'Vozpopuli', l'Associació Democràcia i Drets per la Democràcia Reial i pels Drets Fonamentals de Ciutadà i l'esmolat del PP sol·liciten Gènova que convoqui el procés per posar en marxa la renovació de l'Executiva regional del partit , una de les qüestions darrere de la crisi dels populars.





L'advocat de l'afiliat ha explicat a Europa Press que el congrés regional s'hauria d'haver convocat el març del 2021. "Enviem a Gènova un burofax i ens van donar llargues. El meu client va presentar la demanda al gener", ha assenyalat el lletrat.





Ara com ara, la demanda ha estat repartida i tornada al Jutjat esmentat, el jutge del qual ha sol·licitat l'abonament d'una taxa judicial en tractar-se d'una associació i no haver-hi tutela judicial gratuïta per a aquestes persones jurídiques. El proper pas serà l'admissió o no del document judicial.





A efectes del Jutjat, ha arribat la demanda però fins que no s'aboni la taxa judicial corresponent no es pot iniciar el procediment judicial, segons han indicat a Europa Press fonts jurídiques.





El Tribunal Suprem ja va condemnar el PP per no convocar ni celebrar el seu Congrés Nacional ordinari el febrer del 2015 , quan Mariano Rajoy estava al capdavant de la forma.





Els demandants consideren a l'escrit que Gènova hauria incomplert els estatuts del Partit Popular en no convocar ja el Congrés regional. La demanda inclou una mesura cautelar.





El document recull que "transcorreguts més de quatre anys i nou mesos des de la celebració del darrer Congrés Regional de Madrid, l'11 de novembre passat", el demandant es va dirigir al president del Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular, així com al president del Comitè de Drets i Garanties Regional del Partit Popular de Madrid, sol·licitant la convocatòria del Congrés, per haver-se excedit amb escreix els terminis estatutàriament previstos".





Davant l'absència de resposta, l'afiliat va interposar el 18 de gener passat una demanda per la vulneració del seu dret fonamental a la participació en els assumptes polítics.