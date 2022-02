Creu Roja i Aigües de Barcelona mitjançant el projecte ONA treballen per garantir feina de qualitat a persones vulnerables

D'esquerra a dreta: Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Felipe Campos , Delegat d'Aigües de Barcelona, Josep Quitet, President de Creu Roja a Catalunya, Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat/ @CatPress







Aquest dilluns a la seu de Creu Roja juntament amb Aigües de Barcelona ambdues entitats han fet balanç dels dos primers anys de vida del programa ONA per a la millora de l'ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat.







A través d'aquest programa social, desplegat en una primera fase a Barcelona, i actualment en fase pilot a l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, mitjançant la col·laboració publico-privada de Creu Roja i Aigües de Barcelona ha cercat potenciar les competències personals i laborals de 231 persones en situació de vulnerabilitat, donant-los suport en la cobertura de les necessitats bàsiques, perquè puguin accedir a feines de qualitat. L'objectiu ha estat fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat dels participants i acompanyar-los en el seu procés de recerca de feina i treball digne.





A l’acte s’han presentat els principals resultats de la prova pilot d'ONA a Barcelona que ha obtingut una ràtio de finalització de tot el procés de prop del 86%.





Gràcies a ONA el 55% de les persones que han finalitzat el programa han aconseguit un contracte laboral.











Josep Quitet: "Col·laboracions com aquesta són imprescindibles per trencar la cronificació de la desigualtat a la nostra societat"





En paraules de Josep Quitet, President de Creu Roja Catalunya, cal empoderar i acompanyar la gent com es fa en el projecte ONA/ @CatPress









Quitet, president de Creu Roja a Catalunya, ha posat en valor el programa “perquè col·laboracions publico-privades en iniciatives socials com aquesta són imprescindibles per trencar la cronificació de la desigualtat”.





En paraules del seu president per la Creu Roja, “la reinserció laboral és una eina bàsica de recuperació per a les persones que reben suport humanitari. Cal apoderar-les i acompanyar-les en la consecució de la seva autonomia econòmica i l'estabilitat que dóna tenir una feina.”





Felipe Campos: "El projecte ONA també és el resultat d'anys de compromís social i esforç d'una companyia centenària"







Felipe Campos. Conseller Delegat d'Aigües de Barcelona creu que ONA és el principi/ @CatPress









En la seva intervenció, Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha destacat que “és clau seguir reforçant la unió i el treball col·laboratiu entre el sector social, públic i privat per impulsar accions i programes com l’ONA, i accelerar una transformació social que garanteixi un futur més pròsper i digne per a totes aquelles persones que més ho necessiten”.





Campos ha remarcat a la seva intervenció que l’impuls d’iniciatives socials com el programa ONA, “dirigides a tenir un impacte social positiu i que formen part del pacte social amb els municipis on estem presents per poder contribuir conjuntament a una recuperació econòmica, sostenible i justa a través del diàleg i les taules de treball centrades en la solidaritat, l'ocupació de qualitat i la reconstrucció verda”.





En declaracions a Catalunyapres, Felipe Campos ha remarcat que significa ONA per Aigües de Barcelona "per nosaltres el projecte ONA és la consecució de l'esforç d'una companyia centenària que amb un Pla d'Acció Social ha donat un punt d'inflexió molt important. ONA és el resultat d'aquest compromís social de la companyia, que porta anys i anys, posant en el centre a les persones. És un motiu d'orgull perquè amb la posada en marxa d'aquest projecte pilot en un moment complicat, com va ser la pandèmia, comença ara la seva fase de transferència amb 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb l'únic objectiu de garantir unes condicions de vida dignes"





Campos que prové del món social creu " que les aliances públic-privades i socials són el present i el futur. Des que sóc Conseller Delegat d'Aigües de Barcelona tinc l'honor de veure com la companyia Aigües de Barcelona, i tota la seva gent, es deixa la pell perquè projectes com ONA siguin possibles. Em sento orgullós i emocionat. Això és el principi i el futur s'escriurà donant valor tangible a les aliances i la cooperació" .









ELS MUNICIPIS CREUEN QUE SON NECESSARIS PROGRAMES COM "ONA" PERQUÈ ELS REPTES INTERPEL·LEN TOTA LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES





En la primera Taula Rodona de presentació del Projecte ONA han participat els quatre alcaldes i alcaldesses on es desenvolupa, hores d'ara ONA, per donar resposta a les persones més vulnerables d'aquests municipis: l'Hospitalet, Sant Adrià el Besòs, Cornellà i Santa Coloma de Gramenet





Amb el programa ONA, es pretén desenvolupar una metodologia escalable i que es pugui replicar en altres territoris, així com millorar l'anàlisi de la vulnerabilitat i el disseny d'itineraris de transformació social a través de l'ocupació.





Núria Marín: "El projecte ONA és una manera intel·ligent de treballa les aliances en benefici de les persones"









Núria Marín en la seva intervenció al debat va apostar per les aliances intel·ligents com es donen a ONA/ @CatPress









L'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ho té molt clar " des els municipis intenten donar una resposta holística a les persones i ens manquen recursos. Cal posar en valor així la col·laboració publico privada en benefici dels vulnerables, recolzar-los per facilitar-los trobar feina".





A més ha afegit: "felicito aquest suport alienat a l'ODS 17, perquè és una forma intel·ligent de treballar les aliances. L'Hospitalet no s'entén sense d'aliances amb les seves entitats, tal i com ho estan fen Creu Roja i Aigües de Barcelona. Calen aliances per portar endavant els pactes locals".









Antoni Balmón: "Tenim que actuar, no podem quedar-nos en el discurs"





Per l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, actuar es el verb clau del projecte ONA/ @CatPress





En la seva intervenció l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha dit "ONA és un exemple d'actuar. Perquè no ens hem de quedar en el discurs. La pobresa no és un fet puntual i tothom s'ha d'implicar. Cal eradicar la pobresa on es conjuguen totes les coses, identificar els problemes com en ONA i actuar".





Pel Vicepresident Executiu de l'AMB, " sense el teixit social no són res i cal invertir en les polítiques de recuperació amb les entitats, a Cornellà treballen amb 40, perquè hem d'estar amb la gent que s'implica, això no es paga amb diners. Amb les entitats fem xarxa i fem que passin moltes coses i aquesta xarxa cal valorar-la. Fa molts anys que des de Cornellà col·laboren amb Creu Roja i Aigües de Barcelona plegats perquè en situacions no esperades com la crisi del 2008 o amb aquesta pandèmia s'actuï".





Filo Cañete: " ONA té un efecte multiplicador en els municipis"







Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià del Besòs creu que ONA ha repercutit positivament en les persones que han participat en el projecte/ @CatPress





L'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs , Filo Cañete, ha dit que des de el seu municipi "valorem molt aquesta acció de Responsabilitat Social Corporativa ( RSC) pel seu efecte multiplicador i que posa en el centre les persones amb atenció holística com passa al projecte ONA".





Programes com ONA " repercuteixen en les persones des de el punt de vista social i els ajuda a recuperar la confiança en si mateixes e integrar-les socialment. Aquesta mena de col·laboració publico-privada és magnífica".









Núria Parlón:" El projecte ONA incideix en la situació laboral de les dones que són el 60% de les participants"





Per Parlón, el seguiment de voluntaris de Creu Roja dels participants és clau en el projecte ONA/ @CatPress





En declaracions a Catalunyapress l'Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón ha desvetllat en quin punt està el projecta ONA al seu municipi i en aquest sentit ha dit "ara formem part del projecte pilot i hem constituït l'equip de treball tècnic que farà el seguiment de les 50 persones que participaran en ell".







En paraules de Parlón "estem convençudes que serà un programa que ens ajudarà a complementar la tasca que, ja des de l'Ajuntament i les entitats socials de Santa Coloma porten a terme, per aconseguir l'empoderament personal de les persones en una situació difícil que suposa la pèrdua de la feina i efectivament revertir aquesta situació obtenint una feina".





"Aquest programa permetrà millorar les capacitats i poder formar-se a la gent que hi participi. Teixit una xarxa de vincles" afirma l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet " i és important perquè incideix també sobre la situació laboral de les dones. En un 60%, com s'ha dit en la presentació d'avui, les participants són dones ".





"ONA permetrà generar cert acompanyament també en la situació de carregues familiars amb els fills i les filles, i sobretot, es comptarà amb acompanyament dels voluntaris de Creu Roja. En un bloc de col·laboració entre institució pública, empresa privada i tercer sector" assegura Parlón.





ELS SEUS BENEFICIARIS CREUEN QUE EL PROGRAMA ONA ELS HA AJUDAT





Addesir: "Gràcies al programa ONA ha millorat la meva vida"





La seva vida ha millorat amb el programa ONA/ @CatPress





Té 48 anys i ha participat al projecte ONA, en declaracions a Catalunyapress afirma que ha après a "cercar feina, millorar el meu currículum i vaig trobar una feina, encara que va ser temporal".





Per ell ONA "m'ha ajudat molt en millorar la meva vida i trobar feina. Esperen que continuï. Es necessari per ensenyar-nos a pescar, a com trobar feina, per poder fer-ho nosaltres mateixos. El que volen es feina fitxe, i així poder pagar, les nostres factures amb el nostre treball. Aquest programa em va ajudar a fer front a les factures i ajudar a cercar feina. Aquest programa ajuda a la gent a millorar la seva vida".





Ana: "Ara tinc feina estable"





Ana ha trobat feina amb el programa ONA/ @CatPress





Té 36 anys, se'n diu Ana i ha participat a ONA Barcelona. Ella representa al 60% de dones que troben en aquest projecte una solució a part dels seus problemes. Ana ha parlat amb Catalunyapress i ens ha explicat que va entrar al programa degut a la crisi derivada de la pandèmia i en conèixer la tècnica del programa que la va introduir en ell. "Al programa ONA m'han ajudat molt, perquè amb la pandèmia vaig perdre la feina i jo era la que portava els ingressos dins la meva família i vaig començar a cercar ajuts" diu Ana.





Afirma a més " en aquest programa m'han ajudat molt tant moralment, perquè estava immersa en una depressió i també en les qüestions laborals . Ara mateix tinc una feina estable amb contracte indefinit i m'està anant tot molt bé".





ELS PROMOTORS D'ONA DISPOSATS A DONAR-LI CONTINUÏTAT MÉS ENLLÀ DE BARCELONA





Les dades presentades aquest dilluns parlen per si mateixes. Les 54.100 famílies que son ateses per Creu Roja indiquen una cronificació de la pobresa.









D'elles el 12,5% no reben cap ingrés a la seva llar i el 92,9% necessiten rebre ajudes per cobrir les seves necessitats bàsiques. Amb aquesta anàlisi va néixer ONA amb una prova pilot a Barcelona centrada en quatre objectius: facilitar l'activació canvi, millorar el nivell d'ocupabilitat, promoure la inserció laboral de qualitat i acompanyar i donar suport a les necessitats bàsiques dels 50 participants.





Un any després les conclusions preliminars del programa ONA són les següents:









El 86% dels participants del programa l'han acabat i d'ells el 55% té un contracte laboral essent el 16% amb condicions laborals decents en base a contractes més enllà dels sis mesos i retribució de almenys el SMI per a jornades complertes.





De cara al futur tant Creu Roja com Aigües de Barcelona i amb l'eina d'ONA volen seguir millorant l'ocupació, treballar la inclusió digital, generar sinergies entre municipis i donar un impuls en la selecció de competències a les empreses.









Bea Beza: "ONA ha nascut amb la pandèmia i té una gran capacitat d'adaptació positiva"









Bea Beza a la seva intervenció de resultats del projecte ONA/ @CatPress





En declaracions a CatalunyaPress la responsable de Projectes Socials d'Aigües de Barcelona, Bea Beza ha dit que "aquest projecte ha suposat donar un pas més enllà i ser un agent actiu en la transformació social positiva. Hem co-creat conjuntament amb el tercer sector i amb les administracions locals un projecte que empodera a les persones per sortir de la seva difícil situació mitjançant itineraris formatius, d'inserció laboral i la cobertura de les seves necessitats bàsiques".





Afegint "en el programa ONA ens hem anant adaptant a la situació de la pandèmia, perquè va començar just abans de la pandèmia, ens van trobar amb la pandèmia i ens ha sorprès positivament la capacitat d'adaptació dels equips, la fidelització de les persones per continuar en el programa, encara que hi hagessin de fer acompanyaments telemàtics, i tots el problemes que sorgien amb la pandèmia. Aquest és un programa que ha nascut amb la pandèmia i pot amb tot".





Antonia Jiménez: "Hem caminat junts en la creació d'aquest projecte i anem avançant"









Per Antonia Jiménez el treball conjunt ha estat molt beneficiós/ @CatPress





La Directora d'Ocupació de Creu Roja Catalunya, Antoni Jiménez, en entrevista a Catalunyapress afirma que d'aquest projecte ONA destacaria "la gran possibilitat que hem tingut de treballar amb una empresa privada i fer una avaluació d'impacte del projecte i que hem treballat conjuntament. Hem creat aquest projecte conjuntament i caminat junts".





Per Jiménez "aquest programa té coses similars a d'altres, però esdevenen estructurals totes i que son pinzellades i el projecte ONA ho agrupa tot. Permet que les persones estiguin d'una manera més estable que en d'altres projectes. I l'important ara es que anem remontan aquesta crisi generada per la pandèmia. Anem treballant conjuntament i caminen cap aquesta recuperació. I per mi és important no tan quan ens sortirem sinó poder fer i anar avançant".







