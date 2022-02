Les violacions van augmentar un 14,4% el 2021 respecte al 2019, l'any anterior a la pandèmia

Vehicle de la Policia Nacional @ep





Els delictes d'agressió sexual amb penetració van pujar un 14,4% el 2021 en relació al 2019, l'any anterior al confinament ia la pandèmia, segons el Balanç de Criminalitat entre gener i desembre del 2021, publicat aquest dilluns pel Ministeri de l'Interior .





La criminalitat en conjunt va pujar un 10,8% el 2021 en comparació de l'any anterior, encara que la dada suposa la taxa més baixa de la sèrie exceptuant 2020, l'any marcat per les restriccions de mobilitat a causa de l'estat d'alarma per la pandèmia de COVID, fet que va fer que es desplomessin les infraccions penals conegudes pels cossos policials.





En comparació del 2019, l'estadística recollida per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat mostren que el 2021 es van reduir els homicidis (-12,4%) i van pujar els delictes contra la llibertat sexual (+11,1%) i tràfic de drogues (+10,2%).





Segons l'esmentat Balanç de Criminalitat entre gener i desembre de 2021, durant aquest any les infraccions penals han sumat un total de 1.957.719 fets, fet que constitueix un augment de 10,8% respecte a l'any 2020, la xifra del qual va pujar a 1.766 .779.





El departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska assenyala que el diferencial "està lligat a les condicions especials ocasionades per la pandèmia generada per la COVID-19, que va propiciar el 2020 un acusat descens de la criminalitat".





L' any 2021 va suposar un retorn a escenaris i xifres similars als dels anys anteriors al 2020 . Per això Interior destaqui que les dades del 2021 presenten una taxa de criminalitat de 41,3 infraccions penals per mil habitants, la "més baixa de tota la sèrie històrica recent, a excepció del 2020". Des del 2015 les infraccions se situen per sobre de les 43 infraccions per mil habitants, amb un pic el 2019 de 46,8.





PER TIPOLOGIA DE DELICTES





Interior destaca, en la comparació entre el 2021 i el 2019, les reduccions d'homicidis dolosos i assassinats consumats (-12,4%), si bé les temptatives pugen un 23,4%. També baixen els robatoris amb violència o intimidació (-19,4%), robatoris amb força a domicilis i altres instal·lacions (-26,1%) i furts (-29,5%).





Els delictes de tràfic de drogues augmenten un 10,2%, precisa Interior que està "molt relacionat amb l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en el marc de plans específics com el Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar, atès que en aquest fenomen delictiu es produeixen molt poques denúncies”. Els segrestos pugen un 9%.





També es registra un increment de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de l'11,1%, així com del 14,4% en els delictes d'agressió sexual amb penetració. Interior ho relaciona en el balanç amb les "actives polítiques de conscienciació social".





En aquest sentit, i com en anteriors informes, s'argumenta que aquestes polítiques per prevenir delictes sexuals han provocat una "més disposició de les víctimes a denunciar i a posar els seus casos en mans de les Forces i Cossos de Seguretat, reduint així els nivells d'infradenúncia que poden existir en aquests tipus penals".





Interior fa dies que valora el baix índex de criminalitat a Espanya i a regions com la Comunitat de Madrid, per exemple després de les últimes baralles amb víctimes mortals protagonitzades per bandes juvenils violentes a la capital. En concret, sostenen que la reducció de les infraccions penals és la conseqüència de l'augment d'uns 10.000 agents de Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Al Balanç de Criminalitat es recull els dotze mesos del 2021 amb dades de Policia Nacional i Guàrdia Civil), així com Ertzaintza, Mossos d'Esquadra i Policia Foral de Navarra i els cossos de Policia Local que faciliten dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat de municipis amb una població superior als 20.000 habitants.