Rússia "no descarta" una cimera entre Washington i Moscou, però assegura que és "prematur"

El president de Rússia, Vladimir Putin @ep





El Kremlin ha afirmat aquest dilluns que "no descarta" la possibilitat de contactes entre els presidents de Rússia i els Estats Units , Vladimir Putin i Joe Biden, respectivament, després que l' Elisi indiqués que tots dos havien acceptat una proposta per celebrar una cimera sobre la situació a Ucraïna.





"Per descomptat, no descartem (la possibilitat de contactes). En cas necessari, els presidents de Rússia i els Estats Units en qualsevol moment poden decidir sobre els contactes, ja sigui per telèfon o en persona", ha ressaltat el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov.





Tot i això, Peskov ha manifestat que seria prematur parlar en aquests moments sobre els preparatius per a qualsevol tipus de contacte, després que la Casa Blanca assenyalés que Biden havia acceptat "en principi" la proposta del president de França, Emmanuel Macron, per celebrar aquesta cimera.





En la seva nota, l'Elisi ha ressenyat que tant Putin com Biden han acceptat aquesta cimera i ha afegit que "només es podrà celebrar a condició que Rússia no envaeixi Ucraïna", abans d'incidir que el contingut de la mateixa "haurà de ser preparat pel secretari" d'Estat nord-americà, Antony Blinken, i el seu homòleg rus, Sergei Lavrov, durant la propera reunió el dijous 24 de febrer”.





D'altra banda, Putin presidirà aquest mateix dilluns una reunió extraordinària del Consell de Seguretat per abordar la situació . Peskov ha recalcat que el mandatari ha convocat una reunió "ampliada" en què intervindrà ell mateix, segons ha recollit l'agència russa de notícies Sputnik.





El Kremlin ha titllat a més de "pràctica inusual" que l'Ambaixada dels Estats Units hagi alertat de possibles atacs al país i ha apuntat que està "verificant" si les agències nord-americanes "van compartir aquesta informació" amb les autoritats russes abans de formular el seu advertiment .





En aquest context, el representant adjunt de Rússia davant l'ONU, Dimitri Polianski, ha reclamat a França que persuada el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, perquè posi fi als atacs a l'est del país, davant el repunt de les hostilitats durant els darrers dies.





" Els francesos poden influenciar en les ments de les autoritats ucraïneses i convèncer-los perquè compleixin els Acords de Minsk i no obrin foc contra els civils a Donbàs ", ha assenyalat, abans d'incidir que "França té instruments determinats per influenciar els ucraïnesos i convèncer-los perquè dialoguin amb els seus compatriotes de l'est".





Polianski ha denunciat a més que els Estats Units i els seus aliats passen per alt els atacs ucraïnesos a Donetsk i Lugansk, abans de rebutjar que Rússia estigui concentrant forces a prop de la frontera amb Ucraïna per llançar una invasió del país.





"No creiem en el que diuen les agències d'intel·ligència nord-americanes i britàniques. Ja han enganyat moltes vegades el món. Només cal recordar el cas de les armes de destrucció massiva a l'Iraq", ha valorat en declaracions a l'agència Sputnik.