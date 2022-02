Investigadors japonesos creuen que "l'òmicron sigil·losa" és més greu que l'original

La variant òmicron del Covid-19 és més lleu que Delta i que altres anteriors, per això molts governs han pres la decisió de relaxar les mesures sanitàries. No obstant això, aquests no estan tenint en compte el llinatge BA.2 d'òmicron, també conegut com 'òmicron sigil·losa' perquè no es diferencia d'altres a les PCR. Malgrat que països com Dinamarca deien que no s'observava major gravetat als pacients que s'hi havien infectat, investigadors del Japó diuen que "hauria de ser la variant de més preocupació per a la salut global" perquè "el risc és potencialment més gran que amb òmicron" .





Diverses sanitàries preparen vacunes contra el Covid-19 /@EP





L'Òmicron sigil·losa té moltes mutacions pel que fa a l'òmicron original, per la qual cosa els autors d'aquest treball pensen que haurien d'atorgar-li una lletra grega nova. Però no només això, sinó que després d'infectar hàmsters en un laboratori amb BA.1 i amb BA.2 aquests investigadors conclouen en el seu estudi que la segona és capaç de generar una malaltia tan greu com Delta.









ÒMICRON BA.2 ES REPRODUEIX MILLOR EN ELS PULMONS QUE EL LLINATGE BA.1





Des que va aparèixer òmicron, tots els treballs han apuntat cap a una menor virulència d'aquesta variant. Es multiplicava molt més ràpid que Delta a les vies altes superiors, però tenia menor capacitat per fer-ho als pulmons. Així, mentre que generava més problemes de coll, provocava menys pneumònies i, amb això, menys ingressos a UCI i menys morts.





Països com Dinamarca, en què el llinatge BA.2 d'òmicron va començar a guanyar terreny i a convertir-se en el dominant, apuntaven que aquest no semblava provocar símptomes més greus que l'òmicron original. Cosa que contradiuen ara uns investigadors que han fet un estudi al Japó: l'òmicron sigil·losa sí és més greu que l'original.





Com esmentàvem, aquests experts japonesos han infectat hàmsters per comparar els dos llinatges. A més, han fet cultius de laboratori per conèixer millor BA.2. I és així com han vist que aquest lineatge infecta més ràpid i amb més càrrega viral que òmicron. També es replica més a les cèl·lules pulmonars i nasals i indueix més fusions sincitials de cèl·lules, un altre factor que s'associa a la gravetat del Covid-19. I les pneumònies, les hemorràgies i les bronquitis van ser més i pitjors amb BA.2 que amb BA.1 .





Diferències entre els llinatges BA.1 i BA.2 d'òmicron /@Catalunyapress





ÒMICRON BA.2 MEREIX UNA LLETRA NOVA





Aquest estudi encara no ha estat revisat per parells i s'ha de veure també si aquests resultats són els mateixos a la vida real. Els països on és dominant sí que li atribueixen una transmissió més gran, però encara no poden fer referència a una major gravetat.





Tot i això, els autors d'aquest treball japonès apunten que la subvariant BA.2 d'òmicron mereix una lletra nova, ser considerada una variant a part. I és que té 50 aminoàcids diferents a BA.1 , el doble que els que tenien diferents Delta i Alfa.





Per als investigadors que han dirigit aquest estudi, l'òmicron sigil·losa ha de passar a ser una nova variant de risc que cal tenir en compte. Cal veure, a més, si altres investigadors donen per vàlid la feina quan la revisin.