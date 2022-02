Robles viu a Bulgària una alerta d'aeronaus russes sense identificar

Margarita Robles @ep





La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha assistit aquest dilluns a Bulgària a una alerta real d'intercepció d'aeronaus russes que sobrevolen el Mar Negre sense complir les regles de vol internacionals.





Robles ha viatjat aquest dilluns a Bulgària per visitar el destacament espanyol desplegat a la base de 'Graf Ignatiev' per participar a la missió de l'OTAN de vigilància del seu espai aeri , en plena crisi amb Rússia.





L'alerta Alfa Scramble ha tingut lloc poc després d'arribar Robles a la base, quan posava al costat del seu homòleg búlgar, Stefan Ianev, davant d'un dels Eurofighter espanyols desplegats al país i un altre avió de combat búlgar, un MIG-29.





La primera trucada d'avís ha alertat els pilots pel megàfon per estar a punt per enlairar-se en menys de 10 minuts. I poc després ja ha arribat la confirmació d''alfa scramble', com s'anomena les alertes reals per a l'enlairament.





Immediatament han enlairat dos dels caces espanyols en l'anomenada missió de policia aèria per identificar les aeronaus russes que no compleixen el pla de vol.