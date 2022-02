Troben 4 quilos d'explosiu en un cordó detonant a Roda de Berà

@ep





La Guàrdia Civil han trobat 4 quilos d'explosiu en un cordó detonant a una zona de difícil accés de Roda de Berà (Tarragona) , segons han explicat aquest dilluns en un comunicat.

Tècnics especialitzats en desactivació d'explosius (Tedax) es van personar al lloc i van comprovar que es tractava de 40 metres de cordó detonant.





El material explosiu estava en "molt mal estat de conservació", i els tècnics, aplicant criteris de seguretat, van traslladar el material fins a una pedrera propera i el van destruir.

"El mal estat de conservació dels explosius afecta la seva estabilitat química i els fa més inestables i, per tant, més perillosos", han afegit.





Així mateix, han manifestat que el cordó detonant és un explosiu habitualment utilitzat a la indústria civil per a labors de mineria o voladura i, atès que a la zona on es va trobar es van realitzar obres de construcció dels túnels de l'AVE Madrid-Barcelona, " no es pot descartar que els operaris encarregats de l'obra deixessin oblidat al seu dia aquest material”.