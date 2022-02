Xina, el país del control orwellià, amb vigilància biomètrica fins i tot per al paper higiènic

Exercir de corresponsal a l'estranger és un veritable bombó per a qualsevol periodista i en el cas d'haver estat destinat –i romandre durant sis anys– a la Xina i l'Extrem Orient, una experiència inoblidable i enriquidora. Sobretot, quan durant aquest període de temps s'ha hagut de cobrir “in situ” el sorgiment i expansió de la pitjor pandèmia patida pel planeta en els darrers cent anys. “Viatjar per la Xina amb ulls de turista, però amb les ulleres del periodista que viu al país i que a més ja ha assolit part de l'essència va ser un autèntic privilegi” és la contundent afirmació de Mavi Doñate, que va exercir la corresponsalia de Pequín des de 2015 a 2021 i ha relatat la seva apassionant experiència a “Sota la mirada del drac despert” “Plaza y Janés”.









A les seves memòries sobre la corresponsalia que va exercir al país de l'imperi del centre, i encara que esquitxa el seu relat amb nombrosos comentaris sobre la vida a la Xina i les infinites dificultats que té qualsevol periodista per exercir la seva professió en un país com aquest, sotmès a la videovigilància obsessiva exercida per un rígid sistema de partit únic, Doñate centra la seva experiència en el desenvolupament de la profunda crisi causada per l'aparició del coronavirus a la ciutat de Wuhan. Rendeix homenatge a l'oftalmòleg Li Wenliag, el primer metge que va alertar de l'epidèmia, va ser rigorosament silenciat i sancionat i va morir de la malaltia i no dubta a posar en relleu l'obsessió de les autoritats xineses per dificultar el coneixement del veritable origen de la mateixa, havent vehiculat la tesi que va poder arribar de l'estranger amb la importació d'aliments congelats. La Xina va fer, a més, el possible, per manipular els membres de la primera comissió enviada per l'OMS que va emetre un dictamen molt poc comprometedor en què acceptava la tesi de Pequín com una de les causes probables.







El desconcert provocat per la pandèmia, les rigoroses mesures adoptades per evitar la seva expansió i l'obsessió per fer balons fora sobre la responsabilitat de la seva aparició va fer del treball dels corresponsals un maldecap continu amb províncies, ciutats o zones assetjades i inaccessibles, exigència constants i reiterades de pcr, confinaments obligatoris, maniobres per tal d'evitar visites i entrevistes i, en fi, tota mena d'artificis, cosa que porta a dir a l'autora: “La Xina sempre ha estat una escola per desenvolupar la virtut de la paciència si treballes aquí com a periodista”. I afegeix: “el nostre rodatges al carrer no eren gens fàcils. Ens feien gairebé de tofos els llocs, fins i tot abans d'arribar”.





Recorda que hi ha un “ferri control intern del pensament” i que “el missatge dels mitjans oficials és que aquest país és el millor i que el món té enveja del seu progrés, de la seva cultura i dels seus èxits”. Aquesta situació indueix a pensar que “hi havia moments en què semblava que estàvem sobre les taules d'un escenari” ja que “aquí res no és negre o blanc del tot”. A més de suportar la censura gens subliminal de les autoritats, cal patir les agressions als periodistes crítics des de twiter, trols, bots o procedents de certs estrangers residents que volen congraciar-se amb el règim.





Aquest panorama repercuteix a la logística del treball informatiu. “Aquí no tenim una agenda de fonts, però a canvi es desenvolupa l'olfacte, la intuïció, la paciència, la prudència i la subtilesa a l'hora de criticar certes realitats delicades”. Hi ha, a més, que anar amb molt de compte ja que “no és un país apte per als que estan obsessionats a preservar la seva privadesa o simplement per a aquells a qui disgusta qualsevol tipus de vigilància… de vegades m'aturo en un carrer qualsevol de Pequín i aixeco els ulls; sense moure'm, puc comptar fins a sis càmeres de videovigilància en aquest metre quadrat”. Una situació que porta al surrealisme de suportar control biomètric, fins i tot per racionar el paper higiènic que es pot fer servir als serveis públics!





Però també es pot dir allò de “sarna amb gust, no pica”, ja que ”tots aquests anys hem preguntat al carrer als ciutadans si no els cregui angoixa estar contínuament d'alguna manera monitoritats. La majoria sempre ha respost que allò que sent és seguretat”. Pot ser conseqüència de l'educació rebuda: “si a l'escola a nosaltres se'ns fomenta l'esperit crític, i la capacitat de tenir iniciativa, se'ls premia la disciplina i l'obediència”.





Mavi Doñate es lamenta, en fi, que “la Xina que deixo (el 2021) és molt més tancada que quan vaig arribar a l'agost del 2015”.