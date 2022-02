L'Institut del Teatre trasllada a Fiscalia els expedients de 12 professors jubilats per si les conductes van ser inadequades

La institució actualitza el protocol d‟actuació / @EP



L'Institut del Teatre ha traslladat a la Fiscalia de Barcelona els expedients instruïts per la Comissió de Prevenció i de Recerca d'Assetjaments Sexuals a l'àmbit de l'alumnat durant 2021, en què es fa referència a 12 professors jubilats, perquè dictamini "si les conductes dels docents van ser inadequades".





L'Institut del Teatre ha assenyalat en un comunicat que els noms dels docents apareixen citats en 10 instàncies que van ser presentades per alumnes i exalumnes entre el febrer i el desembre de l'any passat, i la majoria dels fets denunciats fan al·lusió a situacions ocorregudes fa més de 25 anys .





Com que es tracta de personal que ja no forma part de la plantilla de l'Institut, assenyalen que no poden investigar els fets, ni aplicar mesures cautelars ni preventives, ni obrir cap tipus d'expedient sancionador en cas que fos aplicable.





Segons afirma l'Institut, "amb la voluntat d'oferir les màximes garanties en el procés per determinar si als comportaments dels docents jubilats hi va haver indicis d'assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder" ha posat els expedients en coneixement de Fiscalia perquè pugui fer les diligències i investigacions que consideri oportunes.





L'Institut del Teatre ja va posar a disposició de la Fiscalia el setembre de 2021 l'expedient obert a un docent de la institució en haver identificat indicis d'assetjament sexual en el seu comportament, i el docent expedientat està apartat de les aules com a mesura cautelar des del mes de març del passat any.





L'Institut del Teatre assegura que, apel·lant a la seva responsabilitat com a institució docent i pública, està treballant en la reparació de les víctimes per garantir la seguretat, el respecte i la llibertat a les aules i que des de maig de 2021 s'han realitzat activitats formatives en què han participat 250 persones per sensibilitzar i conscienciar, i en els propers tres mesos té programades noves sessions.