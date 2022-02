Els catalans pagaran 224 euros més a la declaració de la renda

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero @ep





Mentre l' Estat decideix com serà la reforma fiscal futura, ja ha aplicat la primera mesura tributària important respecte a l'impost de la renda de les persones físiques, l'IRPF. Segons un estudi elaborat per José Félix Sanz, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), l'Executiu de Pedro Sánchez ha aplicat una pujada d'impostos en no deflactar el tribut en funció de l'IPC.





L'alta taxa d'inflació que es va registrar el 2021 - del 6,5% - s'ha ajuntat amb la inacció del Govern de Pedro Sánchez per acabar donant una gran sablada als contribuents: 4.110 milions d'euros, fet que suposa una mitjana del 199 euros per pagador. Tots els ciutadans que paguin a Hisenda veuran com augmenta la càrrega fiscal.





Segons informa l'estudi a través de dades de l' Institut d'Estudis Fiscals i de l' AEAT , els madrilenys i els catalans seran els que pateixin més aquesta pujada d'impostos. A Madrid els contribuents pagaran 240 més de mitjana en la seva declaració de la renda , mentre que la mossegada per als catalans pujarà als 224 euros addicionals .





Els segueixen els asturians, que hauran de pagar 208 euros més d?IRPF. Tanquen aquest tràgic podi Aragó i Cantàbria, amb pujades de 206 euros.





Les comunitats menys afectades són Ceuta i Melilla, amb pujades de 80 euros, i La Rioj a , on la pujada a la declaració de la renda es quedarà en 99 euros.





PER PROVÍNCIES





L‟estudi també especifica quines províncies seran les més afectades per l‟alteració de l‟IRPF. A Catalunya hi ha diferències notables: els que patiran un augment menor són els contribuents de Lleida, amb una alça de 190 euros. A Girona , l'increment serà de 209 euros; a Tarragona , de 200 euros ia Barcelona , de 232 euros.





FISCALITAT FRED





No cal pujar els impostos perquè pugi la recaptació als contribuents, de vegades només cal quedar-se quiet i esperar. I això és el que ha fet el Ministeri d'Hisenda de María Jesús Montero, aplicar la fiscalitat “en fred”. És a dir, no ha actualitzat la tarifa de l'IRPF i la resta d'elements en funció de la inflació, fet que s'ha traduït en una mossegada a tots els contribuents .





"Aquesta sobrecàrrega impositiva a l'IRPF associada a la inflació és un fenomen àmpliament conegut pels economistes, anomenat progressivitat en fred o rèmora fiscal", expliquen a l'estudi publicat per la UCM.





Aquesta forma d'anar pujant impostos “en fred” té la peculiaritat de passar desapercebuda per al públic, ja que suposa una pujada impositiva encoberta que no necessita accions discrecionals per part del govern. És a dir, "la inflació incrementa la factura fiscal dels contribuents sense que s'hagin de pujar explícitament els tipus impositius o altres elements estructurals de l'impost", afirma l'autor.





"Es tracta, per tant, d'un increment impositiu poc visible i que, precisament per això, sol ser del gust dels governs en no imposar-los costos polítics", conclou.