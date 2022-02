Alejandro Fernández: "Això és un divorci traumàtic. S'han de prendre decisions dràstiques" davant la crisi del PP

El president del PP català, Alejandro Fernández / @Ep







El president del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat que es prenguin "decisions dràstiques que donin veu a l'afiliat" davant la crisi interna que travessa el PP després del xoc entre el líder del partit, Pablo Casado, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





"Això ja no és un simple conflicte intern de poder, sinó un divorci traumàtic amb el sentir dels nostres afiliats. No ens podem estar de braços plegats observant l'incendi. Cal prendre decisions dràstiques que donin veu a l'afiliat ara", ha escrit en una anotació a Twitter.





Fernández no s'havia posicionat fins ara sobre aquest afer, atès que estava de baixa per una operació recent, al contrari que altres dirigents del seu partit com el president del PP de Barcelona, Manu Reyes, l'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, o el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ja havien manifestat el seu suport a Casado.