La taxa de criminalitat és la més baixa dels darrers 4 anys a Catalunya

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant una roda de premsa a la seu del Ministeri / @Ep





Catalunya situa la taxa de criminalitat als mateixos nivells de fa 4 anys, segons els indicadors de seguretat del Balanç de Criminalitat corresponent a l'any 2021, que ha donat a conèixer aquest dilluns el Ministeri de l'Interior. Aquests indicadors mostren que la taxa de criminalitat a Caralunya va caure el 2021 a 50,3 infraccions penals per mil habitants, cosa que representa l'índex més baix de tota la sèrie històrica recent - a excepció del 2020, any que no computa a efectes estadístics a causa del confinament.





Pel que fa als delictes que s'han reduït destaquen, en comparació del 2020: una reducció del 8,3% en robatoris amb violència a domicilis, establiments i altres instal·lacions i un 2,8% de robatoris amb força a domicilis.





El balanç de criminalitat corresponent al quart trimestre de l'any 2021 recull l'evolució de la criminalitat registrada a Espanya durant els dotze mesos de l'any per Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra i Policia Foral de Navarra, així com aquells cossos de Policia Local que faciliten dades al Sistema Estadístic de Criminalitat de la Secretaria dEstat de Seguretat.







Les 1.960.113 infraccions penals registrades el 2021 representen un descens d'un 10,9% respecte del 2019, quan es van comptabilitzar 2.199.475. Destaquen les reduccions d'homicidis dolosos i assassinats consumats, robatoris amb violència o intimidació, robatoris amb força, furts i la resta de delictes patrimonials, així com en el total d'infraccions penals.





Pel que fa als delictes de tràfic de drogues, l'augment experimentat està molt relacionat en aquest cas amb l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en el marc de plans específics com el Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar, atès que a aquest fenomen delictiu es produeixen molt poques denúncies.





Respecte de l'increment de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, aquest factor està relacionat amb les actives polítiques de conscienciació social que han provocat una disposició més gran de les víctimes a denunciar aquests delictes ia posar els seus casos en mans de les Forces i Cossos de Seguretat, cosa que està reduint els nivells d'infradenúncia detectats en aquests tipus penals.